Conecta dos localidades claves: tras una espera de 10 años, reabrió la estación de tren más importante de Buenos Aires

Las obras se producen en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Estado Nacional y ejecutado por Trenes Argentinos.

Tren Roca

Trenes Argentinos anunció que, luego de una década, la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fue completamente renovada y todos sus andenes se encuentran adaptados para la detención de trenes eléctricos.

La habilitación de la plataforma 1 de la estación ubicada en el partido de Avellaneda, fue realizada el 22 de octubre y afectará a miles de pasajeros que utilizan los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes.

Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Foto: Trenes Argentinos

La elevación de andenes era una obra postergada desde diciembre de 2015, fecha en que comenzaron a circular los trenes eléctricos en esos ramales. En septiembre de 2025 había sido recuperado el andén 2.

¿Qué mejoras se realizaron en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki?

En esa línea, el proyecto incluyó:

Elevación de los andenes 1 y 2 para permitir la detención de trenes eléctricos.

Refacción integral de boleterías, pisos, cielorrasos, cerramientos y sanitarios.

Adecuación de accesos con rampas, escaleras, barandas y pasamanos.

Colocación de ascensores.

Modernización tecnológica, incluyendo sistemas contra incendios, pantallas informativas, nuevo mobiliario y renovación de cableado eléctrico y de datos.

Mejoras estéticas como pintura, iluminación y acondicionamiento del entorno.

Cabe señalar que hasta antes de las obras, los pasajeros debían utilizar andenes provisorios de madera, lo que generaba incomodidades y riesgos.

Historia de la estación

Su nombre original era Barracas al Sud. Se renombró definitivamente Avellaneda, en 1904, y como parte de los trabajos de electrificación de la línea en 1984, el edificio originario de la estación fue demolido.

En el año 2002, en el marco de protestas sociales por la delicada situación socioeconómica que vivía el país, se produjo el 26 de junio una movilización en el entorno de la estación con subsiguiente represión policial, en la que los manifestantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados por policías en el hall de acceso a la estación, crimen que se hizo tristemente famoso en el país e internacionalmente.

Tren Roca. Foto: NA

Como resultado de la conmoción, los carteles nomencladores fueron repintados por militantes sociales, con el nombre de “Darío y Maxi” en recuerdo a los dos piqueteros asesinados. Además, actualmente el hall de la exestación Avellaneda está repleta de murales conmemorativos a los jóvenes muertos por la represión policial.

Mediante la Ley 26.900 (Expediente 1500-D-2012), promulgada el 3 de diciembre de 2013, pasó a denominarse legalmente Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.