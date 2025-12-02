El agua es un estilo de vida: dónde queda la ciudad que se encuentra entre las nubes y es la más lluviosa del mundo

Se trata de un sitio que recibe alrededor de 11.872 milímetros de lluvia por año. No es solo un simple evento climático, sino una forma de vida: cae a diario, moldeando paisajes y rutinas.

Mawsynram, India. Foto: Google Maps.

En el mundo hay lugares realmente sorprendentes, y uno de ellos recibe un promedio de casi 12 metros de lluvia al año, lo que equivale a 11872 milímetros. Su ubicación geográfica hace que esté casi siempre cubierto por nubes bajas, tanto que sus habitantes literalmente caminan entre ellas.

La ciudad donde la lluvia nunca se detiene

En lo alto de las colinas Khasi, dentro del estado de Meghalaya, al noreste de la India, se encuentra Mawsynram, considerada la ciudad más lluviosa del planeta. Se trata de un sitio donde la lluvia no es un evento climático, sino una forma de vida: cae a diario, moldeando paisajes y rutinas.

Mawsynram, India. Foto: Instagram @birajbora_official

¿Por qué llueve tanto en Mawsynram?

El fenómeno que explica esta abundancia es la lluvia orográfica. Los vientos cargados de humedad provenientes de la bahía de Bengala chocan contra las colinas y se ven obligados a ascender. En ese ascenso, el aire se enfría, la humedad se condensa y se precipita con fuerza sobre la región. La altitud y la forma del terreno retienen las nubes, que descargan sin pausa durante gran parte del año.

Mawsynram, India. Foto: Instagram @_himx__

En Mawsynram, las casas se recortan entre la neblina, el aire huele a tierra mojada y la lluvia golpea con una cadencia hipnótica. Caminar por sus senderos es moverse dentro de un paisaje casi onírico, donde el horizonte se difumina en tonos grises y verdes. Todo está cubierto por vegetación exuberante, musgo, ríos y gotas que parecen marcar el ritmo del tiempo.

Mawsynram, India. Foto: Instagram @_himx__

En este rincón del mundo, la lluvia no solo cae: habita el lugar. Es compañía, sonido, paisaje y memoria. Y en su constancia, recuerda la fuerza paciente y persistente de la naturaleza.

¿Qué pasa en Sudamérica?

La ciudad de Buenaventura, ubicada en la costa pacífica de Colombia, se destaca por ser la más lluviosa de la región, según un informe de clima realizado por Budget Direct. Con un promedio anual de precipitaciones que supera los 11.000 milímetros.

A pesar de enfrentar condiciones climáticas extremadamente húmedas, los habitantes de Buenaventura aprendieron a adaptarse y convivir con las constantes lluvias.

Los 10 lugares más lluviosos del mundo

1. Mawsynram, India

2. Cherrapunji, India

3. Buenaventura, Colombia

4. Río Cropp, Nueva Zelanda

5. San Antonio de Ureca, Guinea Ecuatorial

6. Debundscha, Camerún

7. Big Bog, Hawái

8. Monte Waialeale, Hawái

9. Pu’u Kukui, Hawái

10. Yakushima, Japón

India y Hawái, Estados Unidos, destacan con varios de sus rincones entre los más afectados por las precipitaciones. Esto se debe a su orografía y a la influencia de fenómenos meteorológicos como los monzones, que concentran grandes volúmenes de lluvia en periodos específicos.