Cambia la estación Once del tren Sarmiento: el anuncio de Trenes Argentinos

La empresa anunció un desalojo de una firma que estaba asentada en dicha estación terminal. Los detalles, en la nota.

Estación Once. Foto: NA/Hugo Villalobos

Trenes Argentinos informó una novedad vinculada a la estación de Once, un punto fundamental para el transporte en la Ciudad de Buenos Aires. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 6, a cargo del Dr. Enrique Lavie Pico, ordenó efectivizar el lanzamiento -desalojo- de la empresa Nueva Estación Once S.A. de la estación terminal de la línea Sarmiento.

La medida se desarrolla durante la mañana de este miércoles 3 de diciembre, que implica la recuperación de los espacios donde se encuentran ubicados los sistemas técnicos necesarios para el mantenimiento y todos aquellos espacios comunes de la estación indispensables para la gestión administrativa de la terminal porteña.

Estación Once. Foto: NA/Juan Vargas

Entre los espacios recuperados están las oficinas administrativas ubicadas en el entrepiso del hall y en el acceso por Bartolomé Mitre; los baños del hall y la sala de medidores próxima; la zona de carga y descarga; las puertas de acceso al subsuelo y a la terraza; y los subsuelos 1° y 2° donde funciona un estacionamiento con acceso por la calle Teniente General Juan Domingo Perón.

¿Cambia el Tren Sarmiento?

Por el momento, no se conocen cambios directos en la manera de viajar tras esta intervención.

Cabe recordar que el contrato de Nueva Estación Once S.A. llegó a su final, tras haberlo recibido en 2005 por 20 años, sin chances de prorrogarse.

Un tren de la línea Sarmiento atropelló una camioneta. Foto: trensarmiento.com.ar

En el año 2015, mediante una adenda otorgada de forma irregular, se extendió el contrato hasta 2033, estableciendo cánones fijos irrisorios para la concesión que van desde los 197.000 a los 226.000 pesos mensuales para el período extendido.

La zona de concesión, en manos de Nueva Estación Once S.A., incluía una superficie total comercial en uso de casi 21.000 m² que cuenta con 82 locales en planta baja, 39 en el entrepiso y dos estacionamientos comerciales con más de 11 mil metros cuadrados que serán licitados nuevamente a valores razonables.

La finalización de la concesión de la estación Once permitió cerrar una etapa caracterizada por la falta de controles adecuados, esquemas contractuales desactualizados y una utilización del espacio ferroviario poco alineada a los estándares actuales de transparencia y eficiencia.

Tren Sarmiento, NA

En este contexto, Trenes Argentinos, a través de su área Comercial, logró ordenar, en este período, más de 1.000 activos ferroviarios, reduciendo drásticamente contratos vencidos, recuperando inmuebles intrusados y fortaleciendo los mecanismos de control existentes.

Gracias a ello, los ingresos anuales en concepto de cánones crecerán de 914 millones de pesos, al comienzo de esta gestión, a más de 6.000 millones durante 2025. Para el año venidero se estima que esta cifra ascienda a los 9.000 millones de pesos.