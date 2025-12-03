Cambios en la Estación Once: Trenes Argentinos desalojó a una empresa que tenía la concesión de oficinas, accesos y hasta los baños del hall

La Justicia consideró que la extensión de la concesión era fraudulenta. La empresa ferroviaria recuperará también una sala de medidores, un estacionamiento con acceso por calle Perón.

La Policía Federal desalojó a una empresa de la Estación Once. Foto: Trenes Argentinos

Este miércoles por la mañana, personal de la Policía Federal desalojó de la Estación Once a una empresa que tenía la concesión de varios espacios de oficinas y hasta los baños del hall: un total de 21.000 m² de la estación terminal, que se volverán a liictar. Se trata de Nueva Estación Once S.A., propiedad de Néstor Otero, conocido como el “Zar de Retiro”.

El desalojo, que se realizó este miércles 3 de diciembre, fue dispuesto por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 6, a cargo del Dr. Enrique Lavie Pico.

Según informó Trenes Argentinos, con esta medida recuperará:

Oficinas administrativas del entrepiso del hall y en el acceso por Bartolomé Mitre

Los baños del hall

Una sala de medidores

La zona de carga y descarga

Las puertas de acceso al subsuelo y a la terraza

Los subsuelos 1° y 2° donde funciona un estacionamiento con acceso por la calle Teniente General Juan Domingo Perón.

La Policía Federal desalojó a una empresa de la Estación Once. Foto: Trenes Argentinos

“Se recuperan, en favor de Trenes Argentinos Operaciones S.A., los espacios donde se encuentran ubicados los sistemas técnicos necesarios para el mantenimiento y todos aquellos espacios comunes de la estación indispensables para la gestión administrativa de la terminal porteña”, indicó la empresa.

La zona de concesión que estaba en manos de Nueva Estación Once S.A., incluía una superficie total comercial en uso de casi 21.000 m² que cuenta con 82 locales en planta baja, 39 en el entrepiso y dos estacionamientos comerciales con más de 11 mil metros cuadrados que serán licitados nuevamente.

Por qué quedó sin efecto la prórroga del contrato de Nueva Estación Once S.A.

El contrato original de Nueva Estación Once, empresa propiedad de Néstor Otero, un hombre conocido como el “Zar de Retiro”, data de 2005: se firmó la concesión de estos espacios por 20 años, sin posibilidad de prórroga.

Sin embargo, en 2015 la empresa obtuvo una extensión que, según la Justicia, fue irregular: se extendió el contrato hasta 2033 con precios “irrisorios” que van desde los 197.000 a los 226.000 pesos mensuales para el período extendido.

Esta extensión es la que la Justicia revocó, dando lugar al desalojo de este miércoles.

“La finalización de la concesión de la estación Once permitió cerrar una etapa caracterizada por la falta de controles adecuados, esquemas contractuales desactualizados y una utilización del espacio ferroviario poco alineada a los estándares actuales de transparencia y eficiencia”, comunicó Trenes Argentinos.

“En este contexto, Trenes Argentinos, a través de su área Comercial, logró ordenar, en este período, más de 1.000 activos ferroviarios, reduciendo drásticamente contratos vencidos, recuperando inmuebles intrusados y fortaleciendo los mecanismos de control existentes”, sumó.

“Gracias a ello, los ingresos anuales en concepto de cánones crecerán de 914 millones de pesos, al comienzo de esta gestión, a más de 6.000 millones durante 2025. Para el año venidero se estima que esta cifra ascienda a los 9.000 millones de pesos".