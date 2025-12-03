Menos trenes durante el fin de semana largo: los servicios que no funcionarán durante tres días

Trenes Argentinos indicó que, producto de distintas obras, los ramales de una línea se verán afectados desde el sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

El tren en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ve atravesado por diversas obras hace meses. Por esto mismo, algunos cronogramas se ven modificados y su funcionalidad está acotada en ciertos servicios.

Esta vez, desde Trenes Argentinos anunciaron que habrá interrupciones en tres ramales de la Línea Mitre durante el próximo fin de semana largo, que abarcará desde el sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

Los servicios que estarán limitados e interrumpidos durante el fin de semana largo

En el marco de distintas obras para renovar el tendido de vías, se conoció que el ramal Tigre se verá interrumpido en los tres días mencionados. Además, los servicios de José León Suárez y Bartolomé Mitre limitarán su recorrido hasta Belgrano R, sin llegar a la cabecera de Retiro.

Los trabajos mencionados por Trenes Argentinos indican la renovación de vías, así como la señalización del ingreso en Retiro. Días atrás, indicaron que hubo cambios de vías en Núñez y Carupá, por lo que siguen los trabajos a lo largo del recorrido.

Trenes Argentinos ya acondicionó 19 kilómetros del tendido, por lo que siguen las reparaciones y trabajos de renovación.

Nuevo cruce peatonal en Av. del Fomentista y la intersección de las vías del FFCC Mitre - J. L. Suárez, en Villa Pueyrredón. Foto: AUSA

“Actualmente, el estado de las vías obliga a reducir la velocidad de circulación en más de 40 sectores a lo largo del trazado. Estas limitaciones, necesarias para garantizar la seguridad operacional, implican que las formaciones deban circular a una velocidad menor a la habitual”, detalló la empresa en su explicación detrás de los cambios en los servicios.

Las complicaciones para viajar llevan a las obras que se realizan “ante la necesidad de realizar tareas urgentes en diversos sectores: el reemplazo de rieles y durmientes de más de 40 años de antigüedad y el señalamiento que presentaba un alto nivel de deterioro y requería su inmediata intervención”.

Cambia la estación Once del tren Sarmiento: el anuncio de Trenes Argentinos

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 6, a cargo del Dr. Enrique Lavie Pico, ordenó efectivizar el lanzamiento -desalojo- de la empresa Nueva Estación Once S.A. de la estación terminal de la línea Sarmiento.

La medida se desarrolla durante la mañana de este miércoles 3 de diciembre, que implica la recuperación de los espacios donde se encuentran ubicados los sistemas técnicos necesarios para el mantenimiento y todos aquellos espacios comunes de la estación indispensables para la gestión administrativa de la terminal porteña.

Paro de trenes, estación Once. Foto: NA/Hugo Villalobos

Entre los espacios recuperados están las oficinas administrativas ubicadas en el entrepiso del hall y en el acceso por Bartolomé Mitre; los baños del hall y la sala de medidores próxima; la zona de carga y descarga; las puertas de acceso al subsuelo y a la terraza; y los subsuelos 1° y 2° donde funciona un estacionamiento con acceso por la calle Teniente General Juan Domingo Perón.