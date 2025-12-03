Emoción y alegría: un perrito superó el cáncer y su dueño lo festejó con una caravana que se viralizó en redes

Magnus logró superar el cáncer luego de un largo tiempo de tratamiento y Camilo no dudó en compartirlo en redes. Se volvió viral y se llenó de comentarios positivos por parte de los usuarios. Mirá el video.

Un perrito superó el cáncer y su dueño lo celebró con un paseo por Buenos Aires. Foto: captura video Instagram/triannacamilo

Un perrito que superó el cáncer, llamado Magnus, se volvió viral en redes tras el emotivo festejo que le organizó su dueño en las calles de Colombia.

Camilo Triana, dueño del perro, compartió un video en Instagram mostrando la decoración que realizó en su auto con mensajes que anunciaban la recuperación de Magnus, además de adornarlo con globos violetas y llevar a su mascota en el asiento de atrás.

Un perrito superó el cáncer y su dueño lo celebró con un paseo por Buenos Aires. Video: Instagram/triannacamilo

La caravana no pasó desapercibida para quienes circulaban cerca y no dudaron en reaccionar al leer el mensaje en el auto: bocinazos, pulgares arriba y palabras de aliento para Camilo y su mascota.

“TE AMO MAGNUS, OJALÁ TODO EL MUNDO TUVIERA LA SUERTE DE CONOCERTE”, escribió Camilo en la publicación. Y agregó: “Hoy, después de tanto miedo y tantas lágrimas, puedo decir con el corazón lleno que lo logró. MI MEJOR AMIGO HA VENCIDO AL CÁNCER”.

“Ojalá todos tengan en sus vidas un Magnus, que irradie luz a cada paso y les demuestre lo que es la determinación y la fortaleza”, expresó.

Un perrito superó el cáncer y su dueño lo celebró con un paseo por Buenos Aires. Foto: captura video Instagram/triannacamilo

Como era de esperarse, el posteo generó emoción y recibió millones de ‘me gusta’ y comentarios de usuarios conmovidos por la recuperación de Magnus. “Pero qué necesidad de hacerme llorar”, “Te amo perrito, felicidades”, “Mucha salud para Magnus!!!”, “Esto me hizo llorar pero al tiempo me alegró el día”, fueron algunos de los comentarios en el posteo.

Magnus se convirtió en un ejemplo de resiliencia y ganas de vivir. Su historia, viral en redes, se sumó a la tendencia de destacar las historias de superación protagonizadas por animales.

Magnus junto a su dueño Camilo. Foto: Instagram/triannacamilo

El mejor amigo del hombre: un estudio científico reveló los beneficios de jugar con los perros para la salud

Un estudio reciente, publicado en la revista PLOS One, indicó que jugar con un perro durante apenas 15 minutos puede reducir significativamente el estrés de una persona.

“Los estudiantes estresados que interactuaron con un perro amistoso reportaron menos estrés, tenían una frecuencia cardiaca reducida y tenían niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, en su saliva”, afirmaron los investigadores.

El perro es el mejor amigo del hombre. Foto: Freepik.

Por si esto fuera poco, los científicos detallaron que la experiencia también es beneficiosa para los perros: las pruebas fecales mostraron que los niveles de cortisol canino eran más bajos una semana después de pasar el rato con un humano.