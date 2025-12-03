Se viene el último fin de semana largo del 2025: ¿por qué es feriado este lunes 8 de diciembre?

Se trata de una de las celebraciones religiosas más importantes para la Iglesia Católica, ya que marca el comienzo de la preparación navideña.

Calendario; feriados. Foto: Unsplash.

El próximo lunes 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, lo que da paso a un descanso extendido de tres días: sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre.

La fecha está incluida en el listado de los asuetos de la ley 27.399, conocida como la “Ley de Establecimiento de feriados y fines de semana largos”.

Calendarios Foto: Freepik

Se trata de una celebración de gran significado para el catolicismo ya que festeja el dogma que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original.

Además de su relevancia religiosa, esta jornada es tradicionalmente el día en que se arma el árbolito en los hogares argentinos marcando el inicio de la temporada de Navidad.

Arbolito de Navidad

Cuántos feriados quedan en 2025

De acuerdo con el calendario oficial difundido por el Gobierno, quedan dos feriados este mes. El primero es el lunes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María y el segundo es el jueves 25 de diciembre, por Navidad, también de carácter inamovible.

Qué pasa con el 24 y el 31 de diciembre

Es importante destacar que el 24 y el 31 de diciembre, no son feriados nacionales oficiales. Sin embargo, para algunos sectores, como la administración pública, las entidades bancarias y ciertos comercios, es habitual que la actividad se reduzca o finalice al mediodía.