Navidad 2025: el accesorio fundamental para la decoración en tu casa que marca tendencia para las fiestas

Este año, la decoración navideña se renueva y algunos detalles marcan la diferencia. Justo debajo del arbolito, un accesorio lo revestirá y le dará un toque hogareño a la casa.

Decoración de Navidad Foto: Pinterest

La Navidad 2025 llega con una nueva tendencia que conquistó los hogares con estilos de lujo y minimalista. Además de cambiar las guirnaldas y las luces coloridas por tonos plateados o dorados, un nuevo detalle llegó para quedarse: alfombras para el arbolito de Navidad.

Se trata de un accesorio muy utilizado en el hemisferio norte, donde los días fríos comienzan a notarse en el mes de diciembre y que ahora se posiciona como el detalle estrella de la decoración. Además de su función estética, estas alfombras ayudan a ocultar la base del árbol y enmarcan los regalos, logrando un look más pulido y sofisticado.

Decoración de Navidad Foto: Pinterest

Entre los materiales más populares este año destacan la piel sintética, suave, mullida y glamorosa; los tejidos naturales como lino, algodón o yute, perfectos para un estilo minimalista y orgánico; y los acabados metalizados en dorado, plateado o champagne, ideales para quienes buscan un toque festivo y sofisticado.

Alfombras de Navidad: la nueva tendencia para terminar de decorar el arbolito

A la hora de definir qué alfombra debemos comprar, es necesario tener en cuenta su tamaño, ya que debe dejar espacio para los regalos y equilibrar el ambiente. La textura de la alfombra debe estar hecha para generar un balance según la carga del árbol e incluso, si se consigue en colores neutros o nude, puede quedar de decoración fija del hogar.

Decoración de Navidad Foto: Pinterest

¿Cuánto sale una alfombra en el mes de diciembre?

Mercado Libre: Alfombra navideña Pettish desde $11.699.

NOI Home Bazar: desde $32.999 (90 cm) y $47.999 (120 cm).

Alfombra XL de piel sintética: alrededor de $58.500.

Diseños premium Pettish Deco: hasta $48.999 con envío gratis.

Con estas alfombras, tu árbol no solo será el centro de atención, sino que toda la decoración navideña lucirá coordinada, elegante y moderna, convirtiéndose en la tendencia de Navidad 2025 que no podés dejar pasar.

Decoración de Navidad Foto: Pinterest

Adiós a la corona de la puerta

La puerta de la casa es la gran protagonista de esta Navidad y, esta vez, lejos de quedarse con la tradicional corona, es importante reemplazarla por opciones más simples como un gran moño rojo, un poco de papel o incluso luces de colores.

En 2025, las tendencias marcan un cambio de paradigma: menos plástico, más creatividad y materiales nobles. La entrada del hogar deja de ser un mero umbral para transformarse en una postal navideña personalizada, fácil de montar y con un toque de calidez natural. Esta Navidad, el mensaje es claro: elegancia, practicidad y sustentabilidad pueden convivir perfectamente, incluso en los pequeños detalles.