Caos en Ingeniero Maschwitz: volcó un camión en Panamericana y está cortado el tránsito en ambas manos

Un importante accidente ocurrió durante la madrugada, donde un camión perdió el control y derramó el aceite que transportaba.

Un camión volcó en Panamericana e interrumpió el tránsito en ambas manos. Foto: X

Un fuerte accidente se dio este jueves por la madrugada en la Autopista Panamericana. Un camión transportaba aceite cuando volcó y obligó a que se corte la circulación en ambo sentidos, lo que todavía genera complicaciones para trasladarse por la zona.

El accidente se produjo cuando el vehículo transitaba por el Ramal Campana, a la altura del kilómetro 41, altura Ingeniero Maschwitz y el chofer sufrió diversas heridas por lo que fue trasladado a un centro de salud de la zona.

En el lugar trabajaban Bomberos y personal de autopistas que, según supo la Agencia Noticias Argentinas, llevaba a cabo tareas de limpieza en la zona del asfalto donde se encontraba el aceite derramado.

Además, se indicó que, a raíz del corte de ambas manos de la Autopista Panamericana, los vehículos eran desviados por la colectora lo que generaba grandes demoras.

Noticia en desarrollo.