Caos en Ingeniero Maschwitz: volcó un camión en Panamericana y está cortado el tránsito en ambas manos
Un importante accidente ocurrió durante la madrugada, donde un camión perdió el control y derramó el aceite que transportaba.
Un fuerte accidente se dio este jueves por la madrugada en la Autopista Panamericana. Un camión transportaba aceite cuando volcó y obligó a que se corte la circulación en ambo sentidos, lo que todavía genera complicaciones para trasladarse por la zona.
El accidente se produjo cuando el vehículo transitaba por el Ramal Campana, a la altura del kilómetro 41, altura Ingeniero Maschwitz y el chofer sufrió diversas heridas por lo que fue trasladado a un centro de salud de la zona.
En el lugar trabajaban Bomberos y personal de autopistas que, según supo la Agencia Noticias Argentinas, llevaba a cabo tareas de limpieza en la zona del asfalto donde se encontraba el aceite derramado.
Además, se indicó que, a raíz del corte de ambas manos de la Autopista Panamericana, los vehículos eran desviados por la colectora lo que generaba grandes demoras.
Noticia en desarrollo.