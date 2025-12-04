Cierra una autopista clave de Buenos Aires por tres días: los desvíos disponibles el fin de semana largo

Durante el próximo fin de semana largo, una de las autovías más importantes de CABA tendrá un corte total por obras.

El fin de semana largo tendrá problemas para transitar en algunos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el descanso extendido por el feriado del Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las principales autopistas tendrá un corte total, por lo que viajes o salidas pueden verse afectadas.

Según informaron las autoridades viales, la Autopista Dellepiane estará cerrada totalmente por más de tres días, algo que generará un dolor de cabeza para trasladarse.

Cuándo estará cerrada la Autopista Dellepiane

El cierre se dará desde el viernes 5 de diciembre a las 22 hasta el martes 9 de diciembre a las 5. Ambos sentidos verán interrumpido el tráfico por esta medida, que tiene que ver con la realización una obra más que importante de cara al futuro.

El corte total de la Autopista Dellepiane será por la demolición del Puente Río Negro, que tendrá el objetivo de levantar posteriormente el nuevo cruce que será inaugurado en abril 2026.

El sector que se verá afectado abarca desde el cruce con la Avenida General Paz hasta la Avenida Escalada, por lo que será un extenso tramo el que estará inhabilitado durante el fin de semana largo.

Qué desvíos se pueden tomar para evitar la Autopista Dellepiane

Claro que esto derivará en importantes complicaciones para viajar, tanto en transporte público como en vehículos particulares. Las autoridades indicaron los desvíos que estarán disponibles, a raíz del cierre que comenzará el viernes 5 de diciembre.

Sentido a Provincia (con dirección a Riccheri) : aquellos que circulan por la Autopista 25 de Mayo tendrán que seguir por la Autopista Perito Moreno. Luego, el tránsito será enviado a Acceso Oeste o directamente se conectará con la Avenida General Paz para luego empalmar con la Autopista Riccheri.

Sentido al Centro (desde provincia): para ingresar a la Ciudad, se deberá tomar la Avenida General Paz en dirección al Río de la Plata y agarrar el desvió que estará colocado a la altura de Av. Juan B. Justo. Por último, podrán subir a la Autopista Perito Moreno con dirección al Centro.

En paralelo, se informó que se realizarán tareas de ensanche del Puente de Avenida Escalada, que comenzarán el 1 de diciembre.

Las líneas 56, 114, 180, 7, 101, 193, 86 y 145 tendrán un desvió desde el 15 de diciembre en la Colectora Dellepiane Sur y Lacarra.

Ciertos cortes vinculados con la Autopista Dellepiane empezaron el pasado septiembre, con el objetivo de realizar obras de modernización y mejoras.