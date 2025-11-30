Se viene el último fin de semana largo del 2025: cuándo es y a dónde realizar una escapada cerca de CABA

Este descanso marca también el inicio de la temporada alta en muchos destinos turísticos del país.

La localidad de Pardo, en Las Flores. Foto: lasflores.tur.ar

Ingresando en el último mes del 2025, los argentinos tienen por delante un fin de semana largo para aprovechar, planificar actividades y realizar viajes cortos que le permitan descansar cortando la rutina.

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre será fin de semana largo, ya que, el lunes será feriado por la celebración anual a nivel nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María, uno de los feriados más esperados, ideal para quienes buscan descansar o hacer turismo de pocos kilómetros. Este feriado será el último del año y, marca también el inicio de la temporada alta en muchos destinos turísticos del país.

Para quienes no planean alejarse demasiado, hay múltiples opciones cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Escapadas para el último fin de semana largo

Pardo

Este maravilloso pueblo fue cuna del escritor, ya que parte de su infancia transcurrió en la Estancia Rincón Viejo, donde compartió veranos con su esposa, Silvina Ocampo, y con su gran amigo, Jorge Luis Borges. Allí también se casó con Silvina en 1940 y donde escribió su gran novela “La invención de Morel”.

En el Museo Adolfo Bioy Casares se exhiben, entre otros objetos preciosos, la máquina de escribir donde tipeó “La invención de Morel”, publicada el mismo año de su boda y escrita, en su mayor parte, en el pueblo. Enfrente se levanta el hotel boutique Casa Bioy, con pisos de pinotea, altos techos y una sala de estar con una gran biblioteca. Como el Paraíso que imaginaba Borges.

¿Cómo llegar? A 40 kilómetros de la ciudad de Las Flores, por la Ruta Nacional Nº 3 hasta el acceso a Pardo, y luego 2,5 kilómetros de camino asfaltado hasta llegar al pueblo.

Mar Chiquita

Se encuentra a solo cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires, y es una opción mucho más relajada que Pinamar,Villa Gesell y Mar del Plata, sin grandes boliches ni movimiento nocturno. Este destino maravilla con su naturaleza preservada, ya que fue declarada como reserva mundial por la UNESCO desde 1996.

Este destino es considerado uno de los mejores pesqueros de Argentina

Es reconocido por combinar la tranquilidad de la naturaleza con el entretenimiento de las playas y las pequeñas ciudades, ya que también se puede disfrutar de hoteles de lujo, shows durante todo el verano y restaurantes con platos especiales. Es ideal para una escapada de la rutina en familia o incluso en soledad.

Para poder llegar, desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, hay que tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y continuar por la Ruta Nacional 2.

Laguna de San Miguel del Monte

Este espejo de agua está rodeado por la ciudad cabecera y se ve desde la Ruta Nacional 3. Queda a apenas una hora y cuarenta minutos de Buenos Aires, lo que la convierte en una escapada súper accesible. Además de un entorno muy relajado, la ciudad ofrece alojamiento, gastronomía y un entorno urbano cómodo para pasar el día.

Laguna del Monte, San Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires. Foto: Turismo Nación

Para pescar es necesario alquilar un bote o una lancha y salir al centro de la laguna, donde suelen capturarsepejerreyes medianos y chicos. Además, se pueden sumar otras actividades, como recorrer laIglesia San Miguel Arcángel, elMuseo Guardia de Monte, laCasa de Juan Manuel de Rosaso alquilar kayaks durante la temporada cálida.

Con el verano a la vuelta de la esquina, este fin de semana largo de diciembre es una oportunidad para recargar energías antes de las fiestas, probar destinos cercanos palpitando el espíritu de las vacaciones.