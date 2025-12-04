¿El fin del Premetro en CABA? Analizan discontinuarlo y podrían reemplazarlo con otro famoso medio de transporte

Se espera que así aumenten la frecuencia de viajes y mejoren la eficiencia.

El Premetro, un transporte público que podría ser erradicado en Buenos Aires. Foto: Buenosaires.gob.ar

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, adelantó que evalúa dar de baja el Premetro y reemplazarlo por colectivos o Trambuses eléctricos en su recorrido. Según sostuvo, la medida permitiría mejorar la frecuencia del transporte público y favorecer el desarrollo de la zona sur, especialmente en la Comuna 8, que abarca Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati.

En diálogo con el stream Economía de quincho, el dirigente dijo que “es mas fácil poner un colectivo eléctrico”, teniendo en cuenta que “hoy la frecuencia (del Premetro) es entre 10 y 12 minutos y, además, es un trencito muy chico”, sintetizó.

Premetro.

Teniendo en cuenta que la traza ya está elaborada, solamente se requiere incluir otra forma de vehículo en ese trayecto, lo cual sería muy beneficioso según el jefe de Gobierno. Incluso, Jorge Macri consideró que “el sur tiene un problema grave de transporte, en particular el suroeste, como Lugano o Villa Riachuelo. No se desarrolló por falta de transporte”.

De este modo, el político dijo que es mejor meter “eficiencia” con mayor frecuencia y que “varías líneas de colectivo” pasen en un menor tiempo posible por la traza del Premetro.

El Premetro, un transporte con historia en Buenos Aires

El Premetro fue construido por Subterráneos de Buenos Aires e inaugurado en 1987. Es la única línea de superficie y permite unir los barrios del sur con el centro de la Ciudad de Buenos Aires a través de la combinación con la Línea E de subterráneos.

Tiene dos ramales con un total de 18 estaciones. La cabecera, Intendente Saguier conecta con la Línea E de subterráneos, en tanto que en el otro extremo tiene dos cabeceras en el barrio Lugano 1 y 2 (Centro Cívico y General Savio). Esta línea de superficie tiene una extensión de 6,4 km entre Intendente Saguier y Centro Cívico y 7,4 km entre Intendente Saguier y General Savio.