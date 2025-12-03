Un factor muy importante para considerar donde vivir: los barrios de Buenos Aires con mejores conexiones de transporte público al centro

El hecho de tener acceso a subtes, trenes y colectivos sin tener que movilizarse demasiado es fundamental a la hora de elegir un barrio para vivir.

Subte en Buenos Aires. Foto: Instagram @buenosairespanorama

Claramente, la cercanía y la practicidad del transporte público es un aspecto fundamental a la hora de elegir un barrio para vivir o establecerse.

En una ciudad tan extensa como Buenos Aires, contar con acceso cercano a líneas de subte, trenes y colectivos que conecten de forma rápida con el centro puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida, al reducir los tiempos de traslado y facilitar el acceso a oportunidades laborales, educativas y culturales.

Colectivos en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Instagram

Por eso, los barrios con mejor infraestructura de transporte suelen posicionarse entre los más buscados por quienes priorizan comodidad y conectividad en su día a día.

Los barrios con mejor acceso al subte

Para quienes priorizan el subte como principal medio de transporte hacia el centro porteño, algunos barrios se destacan por la cantidad de estaciones y sus opciones de conexión.

Balvanera es el que ofrece la mayor cobertura, con 13 estaciones repartidas entre las líneas H, B y E. El valor promedio del metro cuadrado en esta zona —considerando unidades nuevas, en pozo y usadas— ronda los US$1779.

El subte en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Palermo también se posiciona como una opción destacada, con seis estaciones de la línea D y la posibilidad de combinar con las líneas A, B, E y H. En este barrio, el precio promedio del m² asciende a US$3398.

Recoleta y Almagro cuentan con cinco estaciones de subte cada uno. En Recoleta, donde operan las líneas D y H, el valor del metro cuadrado se ubica en torno a US$2749. En cambio, en Almagro, con circulación de las líneas B y A, el promedio es de US$2330 por m².

Cómo llega cada línea de subte al centro porteño

Cada línea del subte ofrece accesos estratégicos al microcentro:

Línea A: atraviesa el área central con paradas clave como Perú y Plaza de Mayo, y permite combinaciones en Perú y Plaza Miserere con las líneas D y E.

Línea B: conecta de forma directa con el microcentro a través de estaciones como Leandro N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Callao.

Línea C: enlaza Retiro con Constitución y cruza el corazón de la ciudad por Diagonal Norte y Avenida de Mayo, siendo un eje central de conexión norte–sur.

Línea D: incluye estaciones céntricas como Catedral y Tribunales, además de empalmes importantes en Callao y 9 de Julio.

Línea E: une el sur de la Ciudad con el centro mediante paradas como Bolívar y Correo Central, con combinaciones hacia las líneas A y D en la estación Perú.

Línea H: tiene en Once uno de los principales nodos de conexión, facilitando el acceso al centro a través de enlaces con el resto de las líneas.

Los barrios mejor conectados de CABA mediante trenes y colectivos

Para quienes eligen el colectivo o el tren como principal medio de transporte, varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires se destacan por su alta conectividad y facilidad de acceso a distintos puntos de la ciudad y el conurbano.

Uno de los casos más destacados es Liniers, que lidera este ranking gracias a su Centro de Trasbordo, donde confluyen 16 líneas de colectivo junto con el Tren Sarmiento. Esta conexión estratégica beneficia a más de 120.000 personas por día, convirtiendo al barrio en un verdadero nodo de transporte en el oeste porteño. El valor promedio del metro cuadrado en la zona es de US$2157.

Estación de trenes en Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Otros barrios con fuerte presencia de transporte público son Retiro, Balvanera, Palermo y Monserrat, que concentran una gran cantidad de líneas de colectivo —en algunos casos más de 20 o 30 recorridos— y permiten una conexión ágil tanto con distintos puntos de la Ciudad como con el Gran Buenos Aires. Esta amplia cobertura fortalece su atractivo para quienes priorizan la movilidad diaria.

También se destaca Once, con un valor promedio de US$1179 por m², que funciona como cabecera del Tren Sarmiento, conectando el centro porteño con el oeste del conurbano. A su vez, Chacarita sobresale por la estación Federico Lacroze del Tren Urquiza, mientras que Liniers vuelve a aparecer como un punto estratégico por su estación del Sarmiento integrada al sistema de colectivos.

En términos de acceso directo al centro porteño, los barrios con mejores conexiones son Balvanera, Palermo, Retiro y Liniers, que concentran las opciones más eficientes de tren y colectivo para llegar rápidamente al microcentro.