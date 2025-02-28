Llega el TramBUS a CABA: cómo es el nuevo medio de transporte eléctrico, su recorrido y desde cuándo funcionará

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informaron que, además de la línea F del subte, se implementará un nuevo medio para viajar.

TramBUS de la Ciudad de Bueno Aires. Foto: x pberecia.

El anuncio de la construcción de la línea F del subte incluyó también el de la llegada del TramBus, un nuevo medio de transporte con el que contará la Ciudad de Buenos Aires. Los anuncios, a cargo de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, apuntaron que se trata de vehículos eléctricos, que se unirán a las líneas del subterráneo para dar más opciones a los usuarios.

La búsqueda está en que estos vehículos conecten la zona norte con la sur de la Ciudad de Buenos Aires. Además, apuntaron que durante el 2025 llegarán las primeras 20 unidades, que serán eléctricas y contarán con carriles exclusivos, así como también semáforos sincronizados.

Así será la nueva línea F de subte y los dos Trambus. Video: x GCBA.

Se estima que el TramBUS reducirá los tiempos de viaje en un 40%, además de que contarán con la adaptación necesaria para las personas con discapacidad.

Según indicó Jorge Macri en una conferencia de prensa que tuvo lugar este viernes, se tratará de “una especie de subte en superficie, similar al Metrobus, pero más moderno, 100% sostenible porque es eléctrico, adaptado a personas con discapacidad". Y se destacó que será silencioso, algo que ayudará a disminuir la contaminación sonora de la Ciudad de Buenos Aires.

El recorrido del TramBUS de la Ciudad de Buenos Aires

Cabe mencionar que habrá dos líneas de este nuevo medio de transporte porteño, por lo que cada uno hará un recorrido distinto.

El TramBUS 1, también conocido como el T1, iniciará sus funciones en 2026. Los vehículos eléctricos irán por la zona céntrica, además de que hará una conexión entre la Costanera/Aeroparque y el Centro de Trasbordo Sáenz. En el medio, pasará por los barrios de Palermo, Villa Crespo, Caballito, Almagro, Parque Chacabuco, Boedo, Parque Patricios y Nueva Pompeya.

Recorrido del TramBUS de la Ciudad de Bueno Aires. Foto: x pberecia.

Contará con las conexiones con algunas líneas del subte: con la D en Palermo, la B en Dorrego, la A en Acoyte, la E en Avenida La Plata y la H en Hospital. Incluso, combinará con el FFCC Belgrano Sur en su estación Sáenz.

Con respecto al TramBUS 2 o T2, se espera que salga a las calles en 2027. El recorrido de esta línea tendrá pasoso por Nueva Pompeya, Flores, Villa Santa Rita, Villa del Parque, Agronomía, Parque Chas, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Belgrano.

Además, se podrá combinar con la línea A del subte en su estación San Pedrito y con la D en Congreso de Tucumán. En trenes, habrá conexión con el tren Mitre en sus estaciones Belgrano C, Luis María Drago y Pueyrredón.