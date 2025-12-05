Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en Palermo: tenía tres personas a bordo

Sucedió a pocas cuadras del Aeroparque Jorge Newbery. Las primeras informaciones indicaban que se trata de una aeronave de alquiler. Los ocupantes están a salvo.

Cayó un helicóptero en Palermo. Foto: Captura

Un helicóptero cayó este jueves en medio de una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo, a pocas cuadras del Aeroparque Jorge Newbery. Las primeras informaciones indicaban que se trata de una aeronave de alquiler con tres personas a bordo.

El accidente causó pánico entre quienes practicaban deportes en la zona del circuito KDT. En la zona intervinieron la Policía de la Ciudad y los servicios del SAME.

Cayó un helicóptero en Palermo. Video X @GLetrinas

Fuentes policiales revelaron que se trata de dos hombres y una mujer que están “fuera de la aeronave, conscientes y con vida”, al tiempo que “son asistidos por personal de Bomberos y del SAME”.

De acuerdo a lo informado por los voceros policiales en el lugar, el helicóptero se precipitó “a raíz de un desperfecto técnico sobre las canchas de tenis del ex circuito KDT”, ubicado en Avenida Salguero al 3700.

Los ocupantes de la aeronave, dos hombres y una mujer,fueron asistidos y trasladados por el personal de Bomberos de la Ciudad y del SAME, para luego ser trasladados al Hospital Fernández.

“Los ocupantes salieron por sus propios medios y la situación se encontraba controlada”, precisaron.

La aeronave, que debió hacer un aterrizaje de emergencia debido al desperfecto, quedó volcada de forma lateral en una de las canchas.