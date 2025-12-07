Truco gastronómico para Navidad: el secreto para conservar el jamón cocido sin que pierda sabor y textura
Se trata de un alimento complicado de mantener con el paso de los días en la heladera, pero con un correcto envoltorio puede durar de 3 a 5 días.
El jamón cocido es uno de los embutidos que más se consume y uno de los favoritos en las picadas de los argentinos. Sin embargo, es un producto que, a la hora de conservarlo, se vuelve algo complicado, ya que tiende a secarse, perder el aroma o hasta puede generar moho.
En ese contexto, existe una forma adecuada de almacenar el jamón cocido para conservar su frescura y sabor como recién comprado.
Cómo mantener el jamón cocido
El jamón cocido tiende a perder frescura con el paso de los días en la heladera, pero hay formas de preservarlo por más tiempo. A continuación, algunos consejos para su correcta conservación:
- Utilizar los envoltorios adecuados: el jamón cocido debe envolverse en materiales que mantengan la humedad y eviten que entre aire, como envoltorios de plástico o papel film. También se puede elegir papel aluminio para cerrar el jamón de forma hermética.
- Envolver el jamón en porciones pequeñas: cuando se trata de un trozo grande de jamón, se lo puede cortar en porciones pequeñas antes de envolverlo. Esto facilita el almacenamiento y evita que el jamón se contamine al estar constantemente expuesto al aire.
- Asegurarse que esté sellado: hay que estar seguros de que el envoltorio esté bien sellado alrededor del jamón, sobre todo si se elige plástico o aluminio. Dejar espacios al aire libre puede acelerar la descomposición del jamón cocido.
- Refrigerarlo de forma inmediata: este alimento debe estar guardado en la heladera para evitar que se deteriore. Si está correctamente envuelto, el jamón puede durar de 3 a 5 días en buen estado. Si no se consumirá en ese periodo, se puede guardar en el freezer por 1 o 2 meses.
