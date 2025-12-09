Controles de tránsito más estrictos: el requisito que deben cumplir los conductores para evitar ir presos

Un hombre de 55 años fue imputado por incumplir con una normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En casos más leves, la persona puede perder puntos de scoring, recibir multas o sufrir el secuestro de su auto.

Control de tránsito. Foto: Prensa Municipalidad de Salta.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispone ciertas normas sobre las licencias de conducir que todos los conductores deben cumplir de forma obligatoria. En este marco, existe un requisito que podría meter preso a un infractor.

¿De cuál se trata? La adulteración o no reglamentación de la licencia de conducir. En julio de 2025, en la ciudad de Cipolletti (Río Negro), un hombre de 55 años fue detenido mientras transitaba por por la Ruta Provincial 65 en su Renault 9.

La presentación de una licencia de conducir adulterada está considerada como delito. Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

La representante del Ministerio Público Fiscal detalló que, tras pasar por el puesto de control vehicular del Destacamento Especial Seguridad Vial de Puente 83, la persona fue interceptada en un procedimiento de rutina.

Allí, el hombre presentó una licencia de conducir adulterada, la cual habría sido emitida por el Municipio de Cipolletti. Además, las autoridades descubrieron que no estaba inscripto a los registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El hecho constituye un delito de falsificación y utilización de documentos que habilitan a circular en los vehículos automotores. Por este motivo, el juez de Garantías formuló los cargos y el juicio empezaría en el primer trimestre de 2026.

Los cargos que enfrenta un conductor con licencia de conducir adulterada

La “falsificación de documentos en general” puede llegar hasta 6 años de prisión. Foto: NA.

El capítulo III del Código Penal habla de la “falsificación de documentos en general” dentro del Artículo 292. En dicho apartado, se indica los años de prisión que puede afrontar alguien que presente un documento falso o adulterado:

Si es un instrumento, podría ser reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años .

Si es un instrumento privado, sería de 6 meses a 2 años.

Las medidas de seguridad que tiene la Licencia Nacional de Conducir

La Licencia Nacional de Conducir cuenta con múltiples elementos que permiten verificar su autenticidad e impiden su falsificación y permiten a los agentes identificar rápidamente documentos adulterados:

Código de seguridad individual.

Datos personales completos.

Número de insumo único asignado mediante el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC).

Tinte UV visible bajo luz ultravioleta en ambas caras.

La Licencia Nacional de Conducir es la certificación de que una persona está en condiciones legales y técnicas de manejar. Falsificar o utilizar una licencia trucha no solo es un delito, sino también una conducta que pone en riesgo vidas.