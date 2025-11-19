La infracción de tránsito que puede costar más de $1.500.000 en Buenos Aires y la retención inmediata del auto

Según la Ley Nacional de Tránsito, todo conductor debe estar debidamente habilitado y portar la licencia correspondiente al tipo de vehículo que conduce. Su incumplimiento constituye una falta grave, según el artículo 77.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) emitió un comunicado donde reforzó y recordó que conducir por las rutas del país con un “documento adulterado” es un delito grave penalmente.

La ANSV advirtió que “conducir con una licencia falsificada constituye un delito penal y una falta grave de tránsito”. Sumado a acciones judiciales, dicha infracción puede generar multas que superan ampliamente el $1.000.000.

Quienes son detectados con este tipo de documentos falsos se exponen a una causa penal por uso de documento público falso, multas económicas elevadas, que en la provincia de Buenos Aires pueden alcanzar los $1.700.000, y la retención inmediata del vehículo.

Su incumplimiento impide continuar la circulación y constituye una falta grave, según el artículo 77 del mismo texto legal.

¿Cómo se detecta una licencia trucha?

Cuando existen dudas sobre la veracidad de una Licencia Nacional de Conducir (LNC), los agentes verifican a través del sistema nacional si el conductor posee efectivamente la licencia, si está vigente y coincide con los datos exhibidos en el control.

Las sospechas suelen surgir por irregularidades en el aspecto físico del documento, como la ausencia de tintas especiales visibles solo bajo luz ultravioleta o inconsistencias en los datos impresos.

Si se confirma que el documento es apócrifo, se inicia el procedimiento judicial correspondiente por adulteración o uso de documento público falso, se labra la infracción y se solicita un conductor alternativo habilitado para continuar la marcha. De lo contrario, el vehículo es retenido.

Es importante remarcar que durante los operativos también puede exhibirse la LNC digital disponible en la app Mi Argentina, tal como lo establece el Decreto 196/25, al que ya adhirieron 22 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las medidas de seguridad que tiene la Licencia Nacional de Conducir

La LNC cuenta con múltiples elementos que permiten verificar su autenticidad e impiden su falsificación y permiten a los agentes identificar rápidamente documentos adulterados.

Código de seguridad individual.

Datos personales completos.

Número de insumo único asignado mediante el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC).

Tinte UV visible bajo luz ultravioleta en ambas caras.

La Licencia Nacional de Conducir es la certificación de que una persona está en condiciones legales y técnicas de manejar. Falsificar o utilizar una licencia trucha no solo es un delito, sino también una conducta que pone en riesgo vidas.