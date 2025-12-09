La Gran Dulce, la feria ideal para visitar antes de Navidad: precios, horarios y cómo llegar

Ubicado en Villa Celina, el enorme centro comercial se volvió muy famoso por ofrecer ropa y otros productos (juguetes, hogar, tecnología) a precios muy bajos.

La feria con los precios más bajos de Buenos Aires. Foto: La Gran Dulce

Las ferias de todo el país esperan diciembre como el mes en el que repuntan las ventas, debido al cobro del aguinaldo y a la llegada de las Fiestas. Una de las que más aprovecha el último tirón del año es La Gran Dulce, que volvió a convertirse en uno de los destinos más buscados para las compras navideñas.

Este centro comercial tipo outlet, que abrió sus puertas hace poco más de un año, se consolidó como un polo accesible para quienes buscan regalos económicos, variedad de productos y promociones especiales de fin de año.

Una feria donde los precios son súper baratos. Foto: La Gran Dulce

En esta temporada, La Gran Dulce -ubicada en Avenida General Paz y 27 de Febrero, frente al Puente La Noria- refuerza su propuesta tradicional con ropa, calzado, tecnología y perfumes a valores que compiten con los principales outlets del país. Las ofertas especiales por Navidad abarcan múltiples rubros.

Los perfumes ofrecen alternativas desde $40.000 en locales como Neotech, con opciones árabes e importadas. En electrónica, la PlayStation 4 se consigue por $670.000; la PlayStation 5, por $830.000; y los joysticks de alta calidad, desde $135.000.

La indumentaria también destaca: en ropa masculina, las remeras parten de $10.000; los pantalones y bermudas desde $18.000; y las bermudas de algodón, desde $12.000. La ropa femenina suma opciones accesibles sin perder calidad, con prendas que arrancan en $25.000 y blusas a $20.000, o dos por $30.000. A esto se suman carteras y accesorios a valores considerablemente más bajos que en otras zonas comerciales. En cuanto al calzado femenino, los precios comienzan en $20.000.

La Gran Dulce: dónde queda y cómo llegar

La gran feria de ropa está ubicada en la zona de Villa Celina, una localidad de la zona oeste de Buenos Aires. Para llegar se puede ir desde la Av. General Paz y se baja directamente al lugar situado sobre la calle 27 de febrero, a metros del puente La Noria.

La feria está ubicada en Villa Celina. Foto: La Gran Dulce

La Gran Dulce está abierta de lunes a domingo, desde las 10 hasta las 21. También cuenta con un horario nocturno, que preferentemente es para las compras mayoristas, y está monitoreado por efectivos de seguridad privada y pública las 24 horas.

Desde la ciudad de Buenos Aires, en trasporte público, el trayecto es de aproximadamente 30 minutos. Se recomienda combinar las líneas de colectivos 21 (A, B o C) y 28. A 100 metros de la parada se encuentra el shopping.