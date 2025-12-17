Cuándo sería “la noche de Avellaneda” en Flores antes de Navidad: un evento de ofertas y compras a última hora

Compras, shopping. Foto: Freepik

Los comerciantes de la Av. Avellaneda, en el barrio porteño de Flores, planean una dinámica comercial distinta para los próximos días. La estrategia sería extender el horario de atención al público en los días previos a la Navidad con el objetivo de impulsar las ventas, sumar clientes y competir con el consumo nocturno en los shoppings.

Si bien “la noche de Avellaneda” no fue oficializada, la idea está circulando con fuerza entre los minoristas y mayoristas de Flores. El plan sería mantener los negocios abiertos hasta las 23 horas en los días de mayor movimiento, como son las jornadas previas al 24 de diciembre.

Compas en Avenida Avellaneda, Flores. Foto: Freepik

La estrategia está pensada para quienes salen tarde de trabajar y no pueden ir temprano, para las personas que reciben el aguinaldo casi a fin de mes y para quienes buscan precios más accesibles que los de las grandes marcas.

La histórica avenida Avellaneda

Los locales minoristas y mayoristas de Flores siempre se caracterizaron por tener actividad comercial de día, con más presencia de mayoristas durante la mañana y horarios más cortos para el público minorista. Sin embargo, la idea de abrir de noche significaría un cambio de paradigma, con el objetivo de posicionar a la zona como una opción de compra de ropa también durante la noche.

Según lo que trascendió, “la noche de Avellaneda” sería solo en noches puntuales con alta expectativa de demanda y no modificaría los horarios de apertura habituales.

Si se concreta, este evento podría atraer a un público que hoy en día no suele comprar en Flores por falta de tiempo.

¿Se concretará "la noche de Avellaneda"? Foto: captura Google Maps.

La Gran Dulce, otra feria ideal para visitar antes de Navidad

Este centro comercial tipo outlet, que abrió sus puertas hace poco más de un año, se consolidó como un polo accesible para quienes buscan regalos económicos, variedad de productos y promociones especiales de fin de año.

En esta temporada, La Gran Dulce -ubicada en Avenida General Paz y 27 de Febrero, frente al Puente La Noria- refuerza su propuesta tradicional con ropa, calzado, tecnología y perfumes a valores que compiten con los principales outlets del país. Las ofertas especiales por Navidad abarcan múltiples rubros.

El interior de la feria La Gran Dulce. Foto: TN.

Los perfumes ofrecen alternativas desde $40.000 en locales como Neotech, con opciones árabes e importadas. En electrónica, la PlayStation 4 se consigue por $670.000; la PlayStation 5, por $830.000; y los joysticks de alta calidad, desde $135.000.

La indumentaria también destaca: en ropa masculina, las remeras parten de $10.000; los pantalones y bermudas, desde $18.000; y las bermudas de algodón, desde $12.000. La ropa femenina suma opciones accesibles sin perder calidad, con prendas que arrancan en $25.000 y blusas a $20.000, o dos por $30.000. A esto se suman carteras y accesorios a valores considerablemente más bajos que en otras zonas comerciales. En cuanto al calzado femenino, los precios comienzan en $20.000.