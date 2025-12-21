Furor por los outlets: dónde conseguir zapatillas y ropa desde $22.000, con descuentos y cuotas sin interés

La creciente presencia de indumentaria importada en Buenos Aires está redefiniendo el mapa comercial de la Ciudad. En este escenario, el barrio de Belgrano emerge como uno de los principales polos de outlets premium, concentrando locales que ofrecen ropa y calzado de marcas internacionales con grandes descuentos respecto de los precios habituales del mercado.

La apertura de nuevos espacios comerciales responde a una demanda sostenida de consumidores que buscan calidad, primeras marcas y valores más accesibles. En ese marco, la llegada de Premium Market Outlet marcó un nuevo hito en la zona, al reunir en un solo lugar una amplia variedad de productos importados para toda la familia.

Premium Market Outlet, en Belgrano. Foto: La Interna.

Ubicado en la avenida Cabildo 2301, en la esquina de Olazábal, el local ocupa 350 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. En la planta baja se concentra la indumentaria urbana, de vestir, abrigos y ropa infantil, mientras que el primer piso está dedicado íntegramente al rubro deportivo. Allí se ofrecen artículos para disciplinas como natación, paddle y hockey, además de una extensa oferta de calzado.

Precios en Premium Market Outlet

Calzado deportivo

Zapatillas marca blanca: desde $22.000.

Zapatillas Pony: $50.000.

Zapatillas New Balance: $60.000.

Zapatillas Brooks: $90.000.

Disponibilidad de talles hasta el 47.

Indumentaria deportiva

Remeras deportivas Pony y Forever 21: desde $11.900.

Remeras GAP: desde $18.900.

Mallas para niños: desde $12.900.

Mallas para adultos: desde $21.900.

Accesorios y equipamiento

Palos de hockey marca JDH: desde $12.900.

Antiparras, gorros y accesorios deportivos: variedad de precios.

Premium Market Outlet, en Belgrano. Foto: La Interna.

Ropa urbana y de vestir

Remeras: de $11.900 a $29.900.

Jeans: desde $35.900.

Vestidos: desde $14.900.

Blusas: desde $14.900.

Abrigos: de $30.000 a $100.000.

Packs de 2 boxers H&M: $12.000.

Las prendas se organizan en percheros identificados por colores, que determinan el precio final. Si bien no siempre hay disponibilidad completa de talles o colores, se trata de ropa sin fallas, correspondiente a temporadas anteriores o líneas discontinuas.

La competencia en la misma avenida

A pocas cuadras, en Cabildo 2067, funciona American Outlet, otro local multimarca que refuerza la oferta de indumentaria importada en la zona. El comercio abre de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los domingos de 11 a 18 horas, con prendas de GAP, Old Navy y Banana Republic.

Precios en American Outlet

Remeras de mujer: desde $17.000

Camisas: desde $26.000

Jeans GAP: $46.900

Shorts y bermudas: desde $29.900

Pantalones: desde $36.900

Vestidos: desde $29.900

Polleras: desde $36.900

Mallas y tops de baño: desde $14.900

Una parada extra: la cadena uruguaya Indian

Completa el circuito comercial la tienda Indian, ubicada en Cabildo 1978, esquina Echeverría. El local abre de lunes a sábado de 9:30 a 21 horas y los domingos de 12 a 20 horas, con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés y en seis cuotas sin interés para compras superiores a $120.000.

Precios en Indian

Remeras de mujer: desde $14.900.

Musculosas: desde $12.900.

Shorts: desde $29.900.

Pantalones Oxford: desde $35.900.

Camperas simil cuero: $85.900.

Vestidos: desde $40.000.

Con esta oferta en expansión, Belgrano se posiciona como un nuevo punto clave para quienes buscan marcas internacionales, variedad y precios competitivos.