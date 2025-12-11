“Antes que nada” o “antes que todo”: cuál es la forma correcta de escribirlo, según la RAE

La Real Academia Española señala que no todas estas formas son igual de adecuadas o recomendables. Por estos motivos, explicó las diferencias y dio ejemplos de los momentos en los cuales debe usarse cada término.

jueves, 11 de diciembre de 2025, 21:50
En la vida diaria usamos expresiones como “antes que nada” o “antes que todo” para marcar una prioridad o introducir una idea. Pero la Real Academia Española (RAE) señala que no todas estas formas son igual de adecuadas o recomendables.

Según la RAE, la forma más adecuada es “antes que nada”. Esta expresión se usa para señalar que algo debe hacerse prioritariamente, antes de cualquier otra cosa. Por ejemplo: “Antes que nada, quiero agradecerles por su tiempo”.

No obstante, “antes de todo” o “antes que todo” es una opción más coloquial y menos recomendada en contextos formales. Si bien se entiende perfectamente, no goza del mismo respaldo normativo que “antes que nada”.

En caso de buscar un registro más culto o literario, la RAE también reconoce “antes que nada”, que cumple la misma función que “antes que nada”. A continuación, un ejemplo: “Antes de nada, conviene organizar las ideas”.

Cinco recomendaciones de la RAE a la hora de escribir en redes sociales

La RAE analizó las tres redes sociales más usadas en todo el mundo, que son Facebook, Instagram y X, y determinó algunas recomendaciones generales para su uso.

  1. Extensión: pese a que no en todas las redes hay límite de caracteres, es preferible optar por publicaciones breves que puedan verse sin dificultad en las pantallas de los distintos dispositivos.
  2. Imágenes y videos en reemplazo de mensajes escritos.
  3. Menciones y etiquetas: es característico y válido el uso de menciones.
  4. Punto de cierre de enunciado: se recomienda el uso del punto de cierre, incluso en publicaciones cortas.
  5. Uso de emojis.

Cinco consejos de la RAE a la hora de usar mensajería instantánea

La RAE considera que hay algunas licencias admisibles en la mensajería instantánea.

  1. La aparición de bots conversacionales.
  2. Omisión del punto de cierre en la oración.
  3. Omisión de los signos de apertura de interrogación y exclamación.
  4. Utilización de abreviaciones.
  5. Utilización de emojis y stickers en reemplazo de palabras o significados emocionales.