“Antes que nada” o “antes que todo”: cuál es la forma correcta de escribirlo, según la RAE
La Real Academia Española señala que no todas estas formas son igual de adecuadas o recomendables. Por estos motivos, explicó las diferencias y dio ejemplos de los momentos en los cuales debe usarse cada término.
En la vida diaria usamos expresiones como “antes que nada” o “antes que todo” para marcar una prioridad o introducir una idea. Pero la Real Academia Española (RAE) señala que no todas estas formas son igual de adecuadas o recomendables.
Según la RAE, la forma más adecuada es “antes que nada”. Esta expresión se usa para señalar que algo debe hacerse prioritariamente, antes de cualquier otra cosa. Por ejemplo: “Antes que nada, quiero agradecerles por su tiempo”.
No obstante, “antes de todo” o “antes que todo” es una opción más coloquial y menos recomendada en contextos formales. Si bien se entiende perfectamente, no goza del mismo respaldo normativo que “antes que nada”.
En caso de buscar un registro más culto o literario, la RAE también reconoce “antes que nada”, que cumple la misma función que “antes que nada”. A continuación, un ejemplo: “Antes de nada, conviene organizar las ideas”.
Cinco recomendaciones de la RAE a la hora de escribir en redes sociales
La RAE analizó las tres redes sociales más usadas en todo el mundo, que son Facebook, Instagram y X, y determinó algunas recomendaciones generales para su uso.
- Extensión: pese a que no en todas las redes hay límite de caracteres, es preferible optar por publicaciones breves que puedan verse sin dificultad en las pantallas de los distintos dispositivos.
- Imágenes y videos en reemplazo de mensajes escritos.
- Menciones y etiquetas: es característico y válido el uso de menciones.
- Punto de cierre de enunciado: se recomienda el uso del punto de cierre, incluso en publicaciones cortas.
- Uso de emojis.
Cinco consejos de la RAE a la hora de usar mensajería instantánea
La RAE considera que hay algunas licencias admisibles en la mensajería instantánea.
- La aparición de bots conversacionales.
- Omisión del punto de cierre en la oración.
- Omisión de los signos de apertura de interrogación y exclamación.
- Utilización de abreviaciones.
- Utilización de emojis y stickers en reemplazo de palabras o significados emocionales.