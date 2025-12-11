“Antes que nada” o “antes que todo”: cuál es la forma correcta de escribirlo, según la RAE

La Real Academia Española señala que no todas estas formas son igual de adecuadas o recomendables. Por estos motivos, explicó las diferencias y dio ejemplos de los momentos en los cuales debe usarse cada término.

En la vida diaria usamos expresiones como “antes que nada” o “antes que todo” para marcar una prioridad o introducir una idea. Pero la Real Academia Española (RAE) señala que no todas estas formas son igual de adecuadas o recomendables.

Según la RAE, la forma más adecuada es “antes que nada”. Esta expresión se usa para señalar que algo debe hacerse prioritariamente, antes de cualquier otra cosa. Por ejemplo: “Antes que nada, quiero agradecerles por su tiempo”.

No obstante, “antes de todo” o “antes que todo” es una opción más coloquial y menos recomendada en contextos formales. Si bien se entiende perfectamente, no goza del mismo respaldo normativo que “antes que nada”.

En caso de buscar un registro más culto o literario, la RAE también reconoce “antes que nada”, que cumple la misma función que “antes que nada”. A continuación, un ejemplo: “Antes de nada, conviene organizar las ideas”.

Cinco recomendaciones de la RAE a la hora de escribir en redes sociales

La RAE analizó las tres redes sociales más usadas en todo el mundo, que son Facebook, Instagram y X, y determinó algunas recomendaciones generales para su uso.

Extensión: pese a que no en todas las redes hay límite de caracteres, es preferible optar por publicaciones breves que puedan verse sin dificultad en las pantallas de los distintos dispositivos. Imágenes y videos en reemplazo de mensajes escritos. Menciones y etiquetas: es característico y válido el uso de menciones. Punto de cierre de enunciado: se recomienda el uso del punto de cierre, incluso en publicaciones cortas. Uso de emojis.

Cinco consejos de la RAE a la hora de usar mensajería instantánea

La RAE considera que hay algunas licencias admisibles en la mensajería instantánea.