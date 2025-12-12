Alerta en el tránsito por cortes de calle durante este fin de semana: las zonas que hay que evitar

Por los shows de Los Fabulosos Cadillacs, habrá restricciones temporales en la zona y varias calles permanecerán cerradas al tránsito.

Cortes de tránsito por los shows de Los Fabulosos Cadillacs en Ferro. Foto: Prensa Municipalidad de Salta.

El barrio de Caballito vivirá un fin de semana movido por los recitales que Los Fabulosos Cadillacs brindarán en el Estadio Ferrocarril Oeste. Con motivo del evento, el Gobierno porteño dispuso restricciones al tránsito desde este sábado 13 a las 8 h hasta el lunes 15 a las 4 h, lo que implicará desvíos y calles cerradas en las inmediaciones del estadio.

Qué pasará este fin de semana en Ferro

La banda liderada por Vicentico celebra sus 40 años de trayectoria con dos shows previstos para el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre a las 19 en el marco de su gira internacional LFC Tour 2025 – 40 años. Las entradas están disponibles a través de EnigmaTickets.

Los Fabulosos Cadillacs. Foto: Instagram @lfcoficial

El regreso de Los Fabulosos Cadillacs a Buenos Aires forma parte de un año cargado de actividad, con presentaciones programadas en ciudades como Madrid, Berlín, Miami, Medellín y Santiago de Chile.

Calles afectadas y restricciones

Debido al operativo de seguridad y montaje del evento, varias arterias cercanas al estadio permanecerán cerradas o con circulación reducida durante todo el fin de semana. Las restricciones alcanzarán el perímetro que rodea el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, por lo que se recomienda evitar la zona y elegir rutas alternativas.

Cortes de tránsito por el show de Los Fabulosos Cadillacs. Foto: Gobierno de La Ciudad.

Cómo llegar al Estadio Ferro sin complicaciones

A pesar de los cortes, llegar al estadio sigue siendo sencillo gracias a la amplia oferta de transporte público en Caballito. Estas son las opciones más prácticas:

Subte

La Línea A es la forma más rápida.

Estación Caballito : ubicada a metros del estadio, es la opción más directa.

Primera Junta: también es válida, aunque implica una caminata de 10 a 15 minutos.

Colectivos

Numerosas líneas circulan por los alrededores:

Por Av. Avellaneda : 84, 92, 99, 172, 181.

Por Av. Rivadavia : 1, 2, 5, 8, 25, 36, 49, 53, 55, 76, 85, 86, 88, 96, 104, 113, 136, 163.

Por Av. Boyacá / Honorio Pueyrredón: 76, 84, 92, 99, 106, 124, 181.

Se recomienda chequear recorridos en “Cómo Llego” o Google Maps antes de salir.

Tren

La Línea Sarmiento es ideal para quienes vienen desde el oeste del conurbano.

Estación Caballito: ubicada frente al estadio, sobre García Lorca.

Movilidad alternativa

Bicicleta : Caballito cuenta con ciclovías cercanas.

Apps de viaje: disponibles, aunque se prevé tránsito cargado en horarios de evento.

El nuevo cruce que se habilitó sobre la calle Martín de Gainza. De fondo, el estadio de Ferro. Foto: Ezequiel Alippe.

Recomendaciones para el público

Salir con tiempo para evitar demoras.

Tener la tarjeta SUBE cargada si se usa transporte público.

Verificar el estado de los servicios antes de viajar.

Con estas opciones, asistir al show será mucho más simple pese a las restricciones de tránsito.