Una importante cadena de heladerías abre nuevos locales en el país: qué se sabe

Una cadena de helados artesanales premium retomará la gestión de 16 locales en la región y abrirá 5 nuevas tiendas. También reacondicionará las existentes y ofrecerá una mayor variedad en productos de cafetería.

Una importante cadena de heladerías abre nuevos locales en el país: el gelato italiano es su producto clave e invertirá en la economía nacional Foto: Unsplash.

Freddo, marca líder del helado artesanal en la región, anunció su expansión por Latinoamérica y Estados Unidos. Durante 2026 abrirá 5 nuevos locales en Argentina, sumados a los 117 ya existentes, y otros 29 en mercados que incluyen a México, Estados Unidos, Brasil y Chile.

La firma cuenta con 56 años de trayectoria y aun así no deja de innovar. Desde la empresa proyectan su futuro de crecimiento con una propuesta ampliada de cafetería. Además, anunciaron hace poco el lanzamiento de un helado con forma y sabor a pan dulce para estas fiestas.

Freddo Foto: Prensa

Qué hay de nuevo en Freddo

Freddo busca mejorar la experiencia del consumidor y reforzar la presencia de la compañía en el país. El foco está puesto en la gestión directa y centralizada de los locales para acercarse al cliente y fomentar el desarrollo de la economía en el país.

En el mismo orden, habrá un rediseño de los locales de carácter moderno y cálido para resaltar su estética que realza el disfrute del gelato de receta italiana característico de Freddo.

“Es un hito para nosotros: volver a gestionar directamente nuestros locales más representativos nos permite recuperar la esencia de la marca y estar aún más cerca de quienes nos eligen todos los días”, afirmó Raul Mandía, CEO de la empresa.

Raul Mandía, CEO de Freddo. Foto: Prensa

El impacto en la economía local

Freddo tiene como objetivo de esta reapertura bajo gestión directa un impacto positivo en el desarrollo económico local, impulsando la creación de empleo y reforzando su compromiso con la producción nacional. Todos los productos de la empresa se fabrican de manera íntegra en Argentina con procesos de calidad que sostienen su posición de liderazgo.

La compañía celebra su legado, proyecta su futuro y reafirma su compromiso con la comunidad, la producción local y la industria gastronómica argentina.

Freddo Foto: Prensa

El viral pan dulce de Freddo: un helado artesanal con un sabor inesperado

El clásico de la mesa dulce para estas fiestas se reinventa. Freddo lanzó un helado de más de un kilo con frutos secos y frutas abrillantadas arriba que tendrá gusto a pan dulce.

Esta edición limitada se viralizó en TikTok. La base es un helado cremoso sabor “pan dulce”, una apuesta arriesgada que busca imitar las notas de agua de azahar y manteca del original. Arriba tiene almendras, pistachos y avellanas.

Pan dulce helado de Freddo. Foto: Instagram / heladosfreddo.

Rinde aproximadamente unas 12 porciones y tiene un valor de $63.000. Freddo se reposiciona una vez más como marca gourmet con este producto ya que la salsa de pistacho está altamente cotizada en el mercado.

El valor del kilo de pistacho varía notablemente según su presentación. El pistacho con cáscara, tostado y salado, se vende entre $32.000 y $55.000, mientras que el pistacho pelado alcanza cifras aún más elevadas: parte de los $70.000 y puede superar los $120.000 por kilo. Daría a entenderse así que la versión líquida puede estar más cara.