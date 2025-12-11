Alerta sanitaria por sarna ovina: el Gobierno refuerza controles y medidas de prevención

Mediante el Boletín Oficial, informaron que la alerta regirá hasta el 31 de diciembre de 2026 y obligará a reforzar las acciones de prevención y control.

Alerta sanitaria por sarna ovina en Chubut.

El Gobierno nacional declaró una alerta sanitaria por sarna ovina en varios departamentos de la provincia de Chubut, luego de un incremento de casos detectados en la región. La medida fue publicada a través del Boletín Oficial, por la Resolución 939/2025, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2026. La misma obliga a reforzar las acciones de prevención, control y erradicación de la enfermedad.

Esta medida, firmada por la titular del Senasa, María Beatriz Giraudo Gaviglio, establece la alerta para los departamentos Gastre, Telsen, Cushamen, Languiñeo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman. Además, la resolución insta a las autoridades nacionales y provinciales, entidades y profesionales a notificar de inmediato cualquier tipo de sospecha o confirmación de la presencia del ácaro Psoroptes ovis, agente causal de la sarna ovina.

Oveja Foto: Freepik

Por otro lado, las autoridades remarcaron la importancia de realizar medidas de prevención y revisaciones periódicas en las ovejas. La observación inicial debe hacerse desde el portero o corral y ante la detección de comportamientos inusuales en los animales, se recomienda inspeccionar individualmente a los ejemplares contagiados.

El objetivo de la alerta sanitaria es reducir los focos activos en Chubut y evitar su expansión hacia otras provincias, protegiendo así la salud animal y la continuidad de las actividades productivas y comerciales de la Patagonia.

Denuncia obligatoria y tratamientos sanitarios

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recordó que todo hallazgo compatible con la enfermedad deberá ser denunciado obligatoriamente. En caso de confirmación, se aplicará un tratamiento antisárnico sobre la totalidad de la majada afectada, el cual deberá ser realizado por veterinarios acreditados o personal capacitado de la COPROSA de Chubut, bajo supervisión oficial.

La normativa también incorpora nuevas medidas para los movimientos de ovinos y sus productos provenientes de las zonas en alerta, especialmente aquellos con destino a áreas libres de la enfermedad. Estas disposiciones buscan evitar la propagación hacia provincias vecinas como Santa Cruz, declarada libre de sarna ovina en 2023.

Alerta sanitaria por sarna ovina en Chubut.

Para autorizar el traslado de ovinos a faena, los productores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Realizar baños antisárnicos por inmersión a todos los animales.

Presentar el Certificado de Inspección Sanitaria Oficial junto al Documento de Tránsito electrónico (DT-e).

Cumplir con un aislamiento cuarentenario de 24 días en el establecimiento de destino.

En el caso de movimientos hacia frigoríficos con tránsito federal, solo se requerirá la autorización oficial del Senasa. Para establecimientos sin tránsito federal, será obligatorio presentar el certificado del organismo nacional o el emitido por la COPROSA Chubut.

La sarna ovina es una de las parasitosis de mayor impacto en la ganadería patagónica. Su transmisión ocurre principalmente por contacto directo entre animales, y su incidencia aumenta en otoño e invierno. Entre los signos clínicos más frecuentes se encuentran:

Caída de lana

Costras extensas

Prurito intenso y rascado anormal

Áreas de piel endurecida o despigmentada

En ovinos infestados también puede observarse el llamado “granito”, una vesícula producida por los ácaros que da un tono verdoso o azulado a la piel. En cuadros avanzados se registran zonas sin lana, costras amarillentas y lesiones en fosas nasales, región perianal y espacios interdigitales.