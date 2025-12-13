Balotaje en Chile: dónde votan los ciudadanos chilenos en CABA para las elecciones presidenciales

Aquellos ciudadanos que lo deseen podrán participar para elegir quién será el nuevo presidente de Chile, entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Los dos candidatos para el balotaje en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast. Foto: Reuters.

La Ciudad de Buenos Aires habilitó una escuela en el barrio porteño de Retiro para que los ciudadanos chilenos que lo deseen puedan estar participando del balotaje que definirá quién será el próximo presidente de su país y así el destino político de la nación trasandina para los próximos años.

El balotaje enfrenta a la oficialista Jeannette Jara y al ultraconservador José Antonio Kast este domingo 14 de diciembre.

José Antonio Kast y Jeannette Jara. Foto: REUTERS

Para estos comicios chilenos, el Gobierno porteño llevará a cabo un operativo especial donde estarán participando los ministerios de Justicia, Seguridad y Educación, además de ofrecer la infraestructura pertinente.

¿Cuál es la escuela que abrirá CABA para que voten los chilenos?

La Ciudad abrirá la Escuela Primaria N° 6 en Basavilbaso 1295, esquina Juncal, en Retiro, para que los ciudadanos chilenos que vivan o estén en CABA durante este domingo 14 de diciembre puedan participar del balotaje.

La misma estará abierta de 8 a 12 y habrá 12 mesas disponibles. También habrá un operativo de apoyo que incluye la apertura del edificio, su limpieza, el mantenimiento y ordenamiento en los accesos, y seguridad exterior de la escuela.

Escuela Primaria N° 6 en Basavilbaso 1295, esquina Juncal, que quedará habilitada para que voten ciudadanos chilenos. Foto: Google Maps.

En la primera vuelta que se llevó a cabo hace casi un mes (el 16 de noviembre) votaron en la Ciudad de Buenos Aires 2.263 personas, sobre un total de 5.000 chilenos habilitados, lo que representa una participación del 45%. Cabe recordar que en total, en Argentina, hay 19.000 electores, distribuidos en 50 mesas.

Hay que señalar que la asistencia que brinda Argentina para que los ciudadanos chilenos puedan votar la pidió propiamente Chile, y sin intervención en la organización, administración o supervisión del proceso electoral, responsabilidad exclusiva de las autoridades electorales chilenas.

Chile afronta una importantísima jornada electoral con dos estilos políticos y proyectos de país muy diferentes entre sí, por lo que la decisión que surja a partir de este domingo marcará el rumbo político y económico del país trasandino.