El ultraderechista José Antonio Kast se impone en el balotaje y es el nuevo presidente de Chile

El exdiputado ultracatólico de 59 años se impuso ante la izquierdista Jeannette Jara y reemplazará a Gabriel Boric en La Moneda tras una segunda vuelta histórica. Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, después del triunfo por 24,3 puntos de Michelle Bachelet sobre Evelyn Matthei en 2013.

José Antonio Kast se impone en el balotaje ante Jeannette Jara. Foto: REUTERS

El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo el balotaje y se convirtió en el próximo presidente de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,61% de los votos frente al 41,39% de la exministra del actual mandatario, Gabriel Boric, de 51 años.

El líder del Partido Republicano lideró el conteo en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital.

Ambos candidatos competían este domingo por suceder a Boric en La Moneda -sede del Gobierno- en una segunda vuelta histórica, marcada por la mayor participación electoral en la historia de Chile, debido a la implementación del voto obligatorio para todo el censo. Más de 15,7 millones de personas fueron convocadas a las urnas.

“Hace unos minutos recibimos la llamada de Jara”, dijo Arturo Squella, mano derecha de Kast y presidente del Partido Republicano. “Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, muy responsable de este tremendo sacrificio de hacernos cargo de las crisis por las que atraviesa Chile”, agregó.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, después del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.

Jara admitió su derrota

Jeannette Jara admitió su derrota frente a José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, señaló en redes sociales la candidata del progresismo que, al frente de la coalición más amplia de la historia en Chile, también agradeció a quienes apoyaron su candidatura.

La derecha vuelve a gobernar Chile

De esta manera, Kast será el primer dirigente identificado con el pinochetismo en llegar a La Moneda en democracia y recibirá la banda presidencial el próximo 11 de marzo de manos de Boric, su rival en las elecciones de 2021, en las que perdió por amplio margen.

Desde 2006, el poder se alternó entre izquierda y derecha y ningún presidente le entregó la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

El primer y único derechista en llegar al poder hasta ahora, desde el retorno a la democracia, ha sido el fallecido Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la permanencia del dictador.

Las promesas de campaña de Kast

La campaña giró casi de manera monotemática en torno al aumento de la delincuencia y la migración irregular, pese a que Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, con una tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes.

Ambos candidatos prometieron blindar la frontera norte y fortalecer la lucha contra el crimen organizado. En esa línea, Kast garantizó medidas más duras como la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o construir cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

Los comicios se celebraron en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30%.

El nuevo presidente tendrá que lidiar con un Legislativo sin fuerzas mayoritarias, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso (76 de 155) y empatado con la centro-izquierda y la izquierda en el Senado.