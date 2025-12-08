Chile encara la última semana antes del balotaje entre la oficialista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast

Chile se debate en una profunda polarización con dos candidatos de corte muy diferente, con propuestas que van a marcar los destinos del país por los cuatro próximos años.

Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentarán en el balotaje presidencial de Chile. Foto: Reuters.

Chile transita la última semana previa al balotaje entre los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara para suceder en el Palacio de la Moneda a Gabriel Boric.

El balotaje que enfrenta al ultraderechista Kast y a la oficialista Jara se estará llevando a cabo el próximo domingo 14 de diciembre. Cabe recordar que Jara obtuvo casi el 27% de los votos en primera vuelta, mientras que su opositor sumó casi el 24%, por lo que la elección del balotaje puede estar muy reñida.

Empero, Kast podría sacar una virtual ventaja por sobre Jara, si es que el electorado se inclina por su propuesta, al sumar los votos de los otros candidatos que no llegaron a pasar a la segunda vuelta en los comicios originales del 16 de noviembre pasado, y son de corte de derecha como él, tales son los casos de los votantes de Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y Franco Parisi.

Quiénes son los dos candidatos que intentan ser presidente de Chile

De cara al balotaje, quedaron elegidos la candidata oficialista y de corte comunista, Jeannette Jara, y el ultraconservador José Antonio Kast, cuyas ambiciones de llegar al Palacio de La Moneda son notables.

Jeannette Jara

De 51 años, administradora pública, abogada y exministra del Trabajo, es la carta del amplio pacto Unidad por Chile, que incluye desde el Partido Socialista hasta la Democracia Cristiana.

Se consolidó como figura de consenso del oficialismo tras ganar con holgura las primarias y ha construido un perfil ligado a reformas laborales y de seguridad social. En las últimas semanas, ha intentado distanciarse del gobierno del presidente Gabriel Boric, asegurando que su candidatura no representa una continuidad directa.

Jeannette Jara. Foto: Imagen: EFE.

Su estilo es pragmático y dialoguista y en su campaña buscó separarse de los aspectos más duros de su partido, de modo que sembró una distancia con la Venezuela de Nicolás Maduro y con Cuba.

Fue subsecretaria de Previsión Social durante el segundo mandato de Michelle Bachelet y en los últimos años fue ministra de Trabajo de Boric, hasta su renuncia en abril pasado.

José Antonio Kast

De 59 años, representante del ala más dura de la derecha. Tras perder el balotaje de 2021 ante Boric, vuelve con un discurso centrado en el combate frontal a la delincuencia, la expulsión de migrantes irregulares y la defensa de valores conservadores.

Su Partido Republicano busca consolidar la hegemonía dentro de la derecha, superando a la coalición tradicional.

Este es su tercer intento de llegar al gobierno y buscará juntar el voto de la derecha, que en primera vuelta superó el 50% del electorado, sin contar con los votos de Franco Parisi, del Partido de la Gente.

José Antonio Kast. Foto: REUTERS

Kast es considerado un ultraconservador e incluso se lo cataloga como un político complaciente con la dictadura de Augusto Pinochet. Como para entender un poco más su posición, en las elecciones de 2021 afirmó que “si Pinochet viviera, votaría por mí”.

Su posición lo ubica en la parte más radical de la derecha y no esconde su admiración por Donald Trump, Jair Bolsonaro y Margaret Thatcher. Entre sus propuestas de gobierno, además de una marcada mano dura contra la delincuencia, también se refiere a la necesidad de deportaciones masivas de inmigrantes.

Especialistas y expertos locales entienden que la clave de aquí al 14 de diciembre es que ambos candidatos moderen su imagen y traten de convencer a los indecisos, la clave para reunir los votos necesarios y hacerse con la presidencia de Chile para el período 2026-2030.