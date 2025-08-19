Con un masivo apoyo popular, Marco Enríquez-Ominami inscribió su candidatura para las elecciones en Chile

El candidato fue acompañado al Servicio Electoral por cientos de personas. Con la inscripción validada, se suma a la carrera presidencial.

Acto de Marco Enríquez-Ominami en Chile Foto: Prensa

Marco Enríquez-Ominami inscribió su candidatura y quedó oficialmente dentro de la carrera presidencial de cara a las elecciones en Chile.

Acompañado por cientos de personas, el ex parlamentario llegó hasta la sede del Servicio Electoral tras reunir las firmas necesarias para competir en las elecciones.

Inscripción de candidatura de Marco Enríquez-Ominami para las elecciones en Chile.

El ambiente fue festivo y cargado de entusiasmo, reflejando el respaldo popular que el líder progresista ha construido.

“Este no es un proyecto individual, es el proyecto de miles de chilenas y chilenos que creen que Chile merece un camino distinto, más justo y más inclusivo”, afirmó el candidato.

“Estamos listos para competir, y lo haremos con la convicción de que Chile puede cambiar si se atreve a elegir distinto”, sostuvo Enríquez-Ominami.