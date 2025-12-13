No es el Cid Campeador: dónde está el centro geográfico de CABA y por qué debió modificarse

La ciudad tiene aproximadamente 12.000 manzanas y con el tiempo se fue expandiendo. Una curiosidad del que pocos saben la verdadera respuesta.

Calle de Caballito Foto: Instagram @caballitobarrio

Caballito es uno de los barrios favoritos de los porteños, con una inmensa propuesta gastronómica y zonas residenciales, no ha parado de crecer en el último tiempo. Es por ello que este sitio es la respuesta fácil cuando se le pregunta a un porteño cuál es el centro geográfico de la ciudad. Lo que pocos saben es que esto fue modificado hace algunos años.

Históricamente, estaba situado sobre la calle Avellaneda al 1023, a pocos pasos del estadio Ferrocarril Oeste, en el lugar cuyo nombre homenajea a la histórica casa donde había una veleta con forma de caballo.

El punto central de CABA

La ciudad cuenta con aproximadamente 12.000 manzanas sobre las que reposan unas 319.000 parcelas, es decir, 319.000 terrenos donde, con el paso del tiempo, se construyeron unidades residenciales. Ahora Avellaneda al 1000 ya no es el centro y tampoco el Cid Campeador ubicado sobre Avenida Gaona, respuesta que muchas veces ganan.

El Cid Campeador ubicado en la avenida Gaona Foto: Instagram @lokurasdeciudad

Se trata de Martín de Gainza 635, específicamente la parcela 14 de la manzana 9, sección 45, circunscripción 7. Allí se puede encontrar una placa de bronce instalada en la pared externa del lugar, lo certifica.

“En esta parcela 11, de la manzana 13, sección 45, de la calle Martín de Gainza 635 se halla el centro geométrico y geográfico de la ciudad”, dice.

La placa que certifica donde está el punto céntrico de CABA Foto: Gobierno de la Ciudad

¿Por qué se modificó el centro geográfico de la Ciudad?

El centro geográfico de la ciudad cambió a causa de su expansión. El territorio porteño no puede expandirse más allá de los límites de la Gral Paz, que limita toda con la provincia de Buenos Aires, junto con el Río Matanza Riachuelo. La única frontera libre es el Río de la Plata, siendo el área que puede crecer, ganando tierras al río.

La superficie del territorio porteño se expandió en lugares como la Reserva Ecológica, con los rellenos para expandir el Aeroparque Jorge Newbery y nuevos parques públicos como el espacio de Memoria y el monumento a Cristóbal Colón. El más reciente ejemplo es el del Parque de la Innovación, edificado en las doce hectáreas dónde funcionaba el histórico club Tiro Federal.

Pleno centro de Caballito Foto: Instagram @lokurasdeciudad

En 2021, teniendo en cuenta esto, la correspondiente al barrio de Caballito pidió hacer un nuevo cálculo para determinar el punto medio de la ciudad. El trabajo de geógrafos junto al software libre QGIS permitió actualizar la información, corrigiéndola.

El geógrafo José López, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño, habló con Infobae sobre este cambio: “En 2021 nos solicitaron hacer un nuevo cálculo de cuál es el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires a petición de la comuna 6. Para realizar este trabajo tomamos datos de un sistema de información geográfica, un software libre, llamado QGIS, que se usa para confeccionar todos los mapas modernos. Se toma el polígono de la ciudad a partir de los datos aportados por DATA Buenos Aires. En esta plataforma de datos públicos se encuentran las coordenadas de la superficie de la Capital, que fueron determinantes para detectar el nuevo punto central. Hoy se realiza todo de manera digital a diferencia de lo que ocurría hace muchos años en forma manual cartográfica”.

“El sistema digital ya tiene calculado el centro del polígono. Este software libre QGIS permite realizar distintos geoprocesos de un mapa y trabaja con su algoritmo ya diseñado. Se hace toda la cartografía a partir de las coordenadas de la superficie de la Capital. Y una vez ubicado el punto, luego se estudia cuál es la parcela o inmueble para hallar el centro geográfico”, agregó sobre el proceso.