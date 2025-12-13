Secretos de un emblema de Caballito: las pizzas vuelan por los aires y son una de las que más muzzarella tienen

Ubicado en un lugar clave del barrio, se transformó en todo un clásico. Largas colas, sabores de todo tipo y un horno que acompaña desde el inicio.

San Carlos, un clásico desde 1968 Foto: Instagram @sancarlos.pizzeria

Es imposible separar a la Ciudad de Buenos Aires de uno de sus mayores emblemas gastronómicos: la pizza. De diferentes tipos y sabores, en cada barrio se puede encontrar una que creció a la par de la urbe, cuidando sola sus tradiciones y hasta guardando bajo siete llaves sus recetas a través de generaciones. En Caballito se encuentra una que, para muchos, es una de las mejores: San Carlos.

Esta pizzería es un clásico no solo por sus pizzas, también por sus medialunas y tortas, ya que se puede comer a cualquier momento del día.

Pizzería San Carlos. Video: Instagram @sancarlos.pizzeria

La historia de San Carlos y su actualidad

Ubicada en Avenida Rivadavia 4548, todo comenzó en 1968 cuando José Luis Fernández y Juan Furlan se asociaron para relevar una pizzería que en ese entonces llevaba el nombre de El Ciclón. Rápidamente, la rebautizaron, dando origen a una nueva vida para el local que no tardó en consolidarse como lo mejor de la zona.

Su especialidad es la de 7 quesos, pero no es la única, ya que cuenta con decenas de opciones que la vuelven un infaltable en la lista de restaurantes de visita obligada en la Ciudad. En sus pizzas, no puede faltar el queso gratinado, los rellenos y la doble masa.

Los empleados del lugar hacen un show imperdible: lanzan la pizza desde la cocina y, de forma increíble, siempre cae en el centro de la caja. Facundo, maestro pizzero, saca la pizza del horno haciéndola deslizar por el mango de la pala y es capaz de revolearla unos diez metros (o más) hasta la caja que uno de sus compañeros -también entrenado- sostiene con confianza.

La famosa Fourzzeta Foto: Instagram @sancarlos.pizzeria

Algunas de las pizzas:

Siete quesos: tiene más de 1 kg de queso entre todas las variedades. Incluye mozzarella, fontina, gruyere, cheddar, roquefort, provolone, parmesano.

Pizza Bordiz: 1 kilo de muzzarella y pepperoni. Los bordes están rellenos de mozzarella y viene con salsitas para mojar de fileto, cheddar y mostaza

Fourzzeta: reinventaron la fugazzeta porque le pusieron 4 tipos diferentes de cebolla. Hay blanca, morada, caramelizada y de verdeo.

Información sobre San Carlos

San Carlos cuenta también con delivery que abarca el barrio de Caballito y los alrededores. También, se puede hacer take away comunicándose por teléfono.

Contacto para reservas: 4902-0324 / 4903-8774 / 11-5133-2748

Dirección: Avenida Rivadavia 4548

Horario: lunes a domingo. De 6 am a 2 am.

Instagram: @sancarlos.pizzeria

Ubicada en Avenida Rivadia 4548 Foto: Instagram @sancarlos.pizzeria

Datos de Caballito

Según el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, este barrio se encuentra justo en medio de la capital. Debe su nombre a la pulpería que en 1821 instaló don Nicolás Vila en la esquina de las actuales calles Rivadavia y Emilio Mitre, que era reconocida por su típica veleta en forma de caballito.

Sus límites son Río de Janeiro, Avenida Rivadavia, Avenida La Plata, Avenida Directorio, Curapaligüe, Avenida Tte. Gral. Donato Álvarez, Avenida Juan B. Justo, Avenida San Martín, Avenida Gaona, Avenida Ángel Gallardo.

Postal típica de Caballito Foto: Instagram @caballitobarrio

Zona de lujosas quintas a lo largo de la actual avenida Rivadavia, era un lugar de fin de semana. En una de esas quintas, la de Ambrosio Plácido Lezica, nace en 1928 el parque Rivadavia. El tranvía y más tarde el subterráneo, contribuirán y en mucho al desarrollo de este barrio, hoy en día uno de los más residenciales de Buenos Aires, y en cuyo interior se encuentra localizado el centro geográfico de nuestra ciudad.