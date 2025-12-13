SUBE: cuáles son las 20 líneas de colectivos del AMBA que ya aceptan múltiples medios de pago

Desde tarjetas bancarias hasta códigos QR, el transporte público se modernizó para que los pasajeros no se queden sin viajar. Los detalles.

Colectivo, transporte público. Foto: NA

Continúa el proceso de modernización del transporte público en Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y según un comunicado oficial, 20 nuevas líneas de colectivos de jurisdicción municipal, provincial y nacional ya incorporan tecnología para pagos con tarjetas bancarias, dispositivos NFC, código QR y SUBE, tanto física como digital.

Líneas habilitadas en esta etapa fueron las siguientes:

Jurisdicción Municipal: 502 (Cañuelas), 503 Este, 506 F, 508 C, 561 B y línea Oeste (La Plata), 514 (Almirante Brown), 630 (La Matanza).

Jurisdicción Nacional: 19, 148, 153.

Jurisdicción Provincial: 202, 214, 215, 225, 273, 275, 307, 414 y 418.

Tarjeta SUBE, transporte público, NA

Desde ahora, los pasajeros que tomen esas líneas, podrán abonar con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto de Visa y Mastercard. Además, podrán abonar con celulares y relojes con tecnología NFC asociados a esas tarjetas. Por otro lado, continúan vigentes las tarjeta SUBE, física o digital y el código QR, como alternativa digital de pago.

Quienes usen SUBE física o digital seguirán disfrutando de los descuentos de la Tarifa Social Federal, y el valor del pasaje será el mismo sin importar el medio de pago utilizado.

Además, con la funcionalidad Atributo a Bordo, es posible activar o actualizar los beneficios sociales directamente en el colectivo, simplemente informándole al chofer que hay un atributo pendiente y apoyando la tarjeta en el validador.

Colectivos. Foto: NA

Todos los colectivos del AMBA que aceptan pagos con QR y tarjetas

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 150, 152, 154, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

El anuncio de 54 nuevas líneas que ocurrió esta semana incluyó tanto nacionales como municipales. Entre los servicios distritales aparecen colectivos de Almirante Brown (501A), José C. Paz (741), La Matanza (620, 622, 624, 628), Lanús (524), Lomas de Zamora (540, 542, 548, 550, 551, 552, 553), Mercedes (1, 2B), Morón (634, 635), Pilar (501B, 503), San Fernando (710), San Miguel (740) y San Vicente (503C).

Tarjeta SUBE Foto: Web SUBE

En tanto, las nacionales que se agregaron son 46, 55, 63, 113, 119, 152, 154, 172, 174, 179 y 197. Las provinciales, por su parte, son 218, 236, 242, 245, 264, 269, 284, 298, 315, 317, 325, 371, 378, 382, 394, 395, 440, 441, 443 y 445.