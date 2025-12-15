Paro de controladores aéreos de diciembre: días, horarios y a qué vuelos afectará

El gremio decidió profundizar las medidas de fuerza iniciadas en noviembre por un conflicto con EANA, la agencia estatal de Navegación Aérea. Cómo afectará a los vuelos de cara a las fiestas de fin de año.

Controladores aéreos - Paro

El gremio de controladores aéreos, ATEPSA, anunció un cronograma de paros que afectará tanto a vuelos nacionales como internacionales durante los días previos a las fiestas de Fin de Año.

La decisión de afectar los vuelos se ratificó pese a que el próximo miércoles 17 a las 10 de la mañana está cita una audiencia en la Secretaría de Trabajo. El plan de lucha definido por ATEPSA se ejecutará en jornadas clave.

Días, horarios y a qué vuelos afectará la medida

El primer paro será el mismo 17 de diciembre de 8 a 11 horas, afectando los despegues de vuelos con destino nacional; el segundo el jueves 18 de diciembre de 16 a 19 horas, impactando igualmente los despegues nacionales y el tercero fue previsto para el martes 23 de diciembre entre las 19 y las 23 horas.

Controladores aéreos. Foto: NA.

El cuarto está estipulado para el sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas y a vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

El cronograma culmina el lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas, con una afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos.

La medida es consecuencia ante el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), en el marco de un conflicto que ATEPSA denuncia por el incumplimiento de acuerdos y la ausencia de diálogo desde 2024.

El gremio precisó que quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que se declaren en emergencia, así como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado o de búsqueda y salvamento.