Una famosa marca de ropa deportiva vuelve a uno de los shoppings más destacados Palermo: de cuál se trata

Alcorta Shopping. Foto: miBsAs.

Adidas anunció la apertura de su nueva tienda Performance en Alcorta Shopping (Palermo). Con este lanzamiento, que demandó una inversión de 600 mil dólares, la famosa marca de ropa deportiva vuelve al histórico centro comercial porteño.

“Esta propuesta invita a las personas a inspirarse, motivarse y confiar en su capacidad para alcanzar metas deportivas, ofreciendo un entorno diseñado para vivir el deporte y su cultura desde la experiencia, la innovación y la amplia variedad de productos exclusivos”, destacó la empresa.

La nueva tienda, que se encuentra en el tercer piso del shopping y cuenta con una superficie total de 304 metros cuadrados, fue construida bajo el concepto “Home of Sports”, que refleja la misión de la marca: cambiar vidas a través del deporte.

El espacio también propone una experiencia integral que combina productos de alto rendimiento deportivo con una cuidada selección de moda y lifestyle, orientada a acompañar distintos momentos de la vida cotidiana.

Por un lado, un sector dedicado a Adidas Originals, que reúne piezas asociadas al universo urbano y la identidad histórica de la compañía. Por otro, una zona de customización que permite intervenir productos con pines y parches, incorporando un componente de personalización y expresión individual.

¿Cómo llegar a Alcorta Shopping?

Líneas de colectivos : 67, 102, 130A y 130B

Subtes (Línea D y H) : bajar en Estación S. Ortiz línea D - Las Heras línea H

Trenes (Belgrano Norte): bajar en Estación Saldías

