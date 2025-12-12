Llega un nuevo shopping muy esperado en Buenos Aires: cuándo abrirá y qué tendrá

Una de las localidades más turísticas de la provincia atraviesa una importante obra, que ofrecerá una nueva atracción para sus visitantes.

Shopping en Argentina. Foto: Google Maps Natt Wj

Una de las ciudades más turísticas que hay en la provincia de Buenos Aires aguarda por la llegada de un importante shopping. Un proyecto en el que se trabaja hace años comienza a tomar forma, algo que acercará nuevos atractivos para los habitantes, así como también para los visitantes que se acercan.

Se trata de Tandil, que avanza con el proyecto del Paseo del Banco. Este establecimiento está ubicado en pleno centro de la ciudad, en la intersección de las calles Pinto y Rodríguez. El nombre tiene que ver con que allí funcionaba el antiguo Banco Comercial, aunque el edificio ahora será utilizado con otro fin.

Obras del shopping Paseo del Banco, en Tandil. Foto: Ricardo Braicovich

Qué se sabe de la llegada del shopping de Tandil

En los últimos días, se agregaron numerosos andamios alrededor de la construcción, lo que deja en evidencia el avance de la obra. Más allá de algunos frenos, se observaron nuevas actividades en el lugar y hay expectativa en los vecinos.

En diálogo con Radio de la Sierra, AM 1180, Marina Santos, directora de Desarrollo Urbano de Tandil, indicó que “a principio de año terminamos de convalidar una última reforma que fue la de los subsuelos". Y que “las obras arrancaron hace rato, pero con tareas menores, de limpieza, readecuación y refuerzo de estructuras”.

Obras del shopping Paseo del Banco, en Tandil. Foto: Ricardo Braicovich

Dentro de los objetivos de este nuevo shopping está la apertura de 50 comercios, con un patio de comidas incluido. Además, se espera la instalación de salas de cine y un estacionamiento subterráneo, por lo que se volvería una de las atracciones comerciales principales de Tandil.

La funcionaria mencionada expresó: “El proyecto sigue siendo el inicial más allá de algunas cuestiones menores. Serán 51 locales, cuatro salas de cine, dos subsuelos, y demás”.

Cuándo abriría el shopping en Tandil

Una de las preguntas principales a responder es cuándo podría ser su apertura, ya que recién están comenzando las obras más importantes del establecimiento.

Obras del shopping Paseo del Banco, en Tandil. Foto: Prensa

Santos mencionó que los plazos están a cargo de la empresa que desarrolla el proyecto. Sin embargo, aclaró: “Sabemos que aproximadamente están pensando en 24 meses, más o menos. Pero, el arranque ya es motivo de alegría”.

“Estamos contentos como con todas las inversiones que se hacen en Tandil y que apuestan por la ciudad de una manera tan fuerte, que además le dará una actividad que hoy por hoy no tiene”, mencionó también la funcionaria local sobre el Paseo del Banco.