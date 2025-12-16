Ola masiva de marcas internacionales en los shoppings argentinos: las firmas que desembarcan y las aperturas que llegarán en 2026

La mayoría de las nuevas llegadas provienen de marcas europeas y estadounidenses, incluidas varias que regresan y otras de lujo que vuelven a apostar por el país. Entre las aperturas previstas para las próximas semanas y las ya confirmadas para 2026, se perfila un calendario cargado de novedades en los principales shoppings.

Local de Victoria's Secret en Unicenter. Foto: Instagram / victoriasecretsargentina.

El año está cerrando con una fuerte oleada de aperturas de marcas internacionales en los shoppings argentinos. En un contexto de mayor interés del exterior por el país y con centros comerciales que buscan renovarse para atraer público, las firmas locales sienten cada vez más la presión.

A la competencia ya instalada de plataformas chinas como Shein y Temu, ahora se suman nuevas marcas que desembarcan por primera vez y otras que regresan después de años, en un escenario muy distinto al que dejaron.

Si bien las empresas siguen con atención un consumo todavía frío, celebran la baja de aranceles, la apertura de importaciones y un dólar más estable. Aun así, remarcan que la elevada carga impositiva sigue encareciendo los precios entre un 20% y un 50% respecto de Estados Unidos, Europa y varios países de la región.

Un nuevo shopping estilo Miami llegará a Palermo. Foto: Instagram @miamidesigndistrict

La mayor parte de las llegadas provienen de Europa y Estados Unidos. Varias ya tuvieron presencia en el país y otras, sobre todo de lujo, vuelven a apostar por el mercado local.

Victoria’s Secret crece y se suman marcas de lujo

Después del furor por el regreso de Decathlon, este sábado abrirá sus puertas en Alto Palermo una nueva tienda de Victoria’s Secret. Es la tercera en lo que va del año —las anteriores fueron en Unicenter y Galerías Pacífico— y será la más grande del país, con 400 m² y más de 3.000 productos entre lencería, ropa y cosmética.

Desde Grupo David, la empresa que impulsa la expansión en la región, aseguran que esta apertura pone a la Argentina en un nivel similar al de las tiendas de la marca en Estados Unidos.

Primer local en el Unicenter. Foto: Instagram @victoriassecretargentina

Entre los regresos del segmento premium destaca Adolfo Domínguez. La firma española acaba de instalarse en Patio Bullrich con un local de dos plantas, apoyada por Grupo Adoar.

La marca viene creciendo con fuerza en América Latina —aumentó 64% sus ventas y ya suma 164 tiendas en 12 países— y tenía pendiente volver al mercado argentino tras su paso por Arenales, Unicenter y Galerías Pacífico. Desde la empresa remarcan que Buenos Aires es una plaza madura, con reconocimiento de marca y potencial para seguir expandiéndose.

Adolfo Domínguez llega a Argentina. Foto: Adolfo Domínguez

También desembarcó Sandro, la casa francesa de moda femenina y masculina, que abrió en Alcorta con las mismas colecciones que se venden en París, Londres o Nueva York. Forma parte del grupo SMCP, que el año que viene traerá otra marca insignia del conglomerado: Maje.

Según Leuru Group, la empresa que la representa en el país, la llegada se concretó porque encontraron “el momento justo” en un mercado que se conecta rápido con las tendencias globales.

Sandro llega a Argentina. Foto: Sandro

Las marcas que llegan a Argentina

IRSA, el principal operador del sector con 17 shoppings, anticipó que las próximas semanas seguirán las inauguraciones. En Alcorta abrirá Farm Rio, la marca carioca conocida por sus estampas coloridas y su estilo boho.

Patio Bullrich, por su parte, sumará el 10 de diciembre a Montblanc, la tradicional firma alemana de plumas y relojes, que vuelve a instalarse en el país tras su recordada boutique de Avenida Alvear en los años ‘90.

Farm Rio llega a Argentina. Foto: Instagram @santamarialamode

Las aperturas que se vienen en 2026

Y para 2026 ya hay varios nombres confirmados. Decathlon abrirá en el Abasto y en Alto Palermo durante la primera mitad del año. En Unicenter, la alemana Hugo Boss será una de las grandes apuestas: llegará en marzo, ocupará 135 m² del primer nivel y se incorporará al corredor premium del centro comercial, según adelantaron desde Cencosud.