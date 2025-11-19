Un shopping histórico de Buenos Aires llega a su fin: será reemplazado por un centro comercial inspirado en Miami

Un nuevo polo urbano inspirado en el Design District de Miami, pero con identidad porteña, abrirá en Palermo.

Un nuevo shopping estilo Miami llegará a Palermo. Foto: Instagram @miamidesigndistrict

Un terreno actualmente ocupado por el centro comercial Portal Palermo, administrado por Cencosud desde hace casi 30 años, deberá ser entregado en un plazo máximo de diez meses al empresario Eduardo Costantini, después de una puja que llegó a los US$127 millones. Ante esta situación, el conglomerado empresarial chileno abandonará el centro comercial ubicado en la zona de Palermo Chico, en la intersección de la Avenida Intendente Bullrich y Avenida Cerviño.

Se prevé que el cierre se concrete en diciembre de 2026.

Actualmente, el predio está ocupado por el centro comercial. Foto: Portal Palermo.

¿Qué se construirá en Palermo?

Una vez cerrada esta etapa, se implementará un plan de reubicación del personal y reorganización de operaciones. Pero eso no es todo: Eduardo Costantini anticipó que invertirá más de US$350 millones para desarrollar un nuevo polo urbano inspirado en el Design District de Miami, pero con identidad porteña.

El plan abarca oficinas, locales comerciales, residencias, espacios verdes, esculturas y una programación cultural abierta al público.

El plan contempla varios bloques de hasta siete pisos, con unidades residenciales de distintos tamaños y un sector corporativo. El diseño urbanístico ya está en marcha.

Las obras comenzarían dentro de un año para finalizar en 2030 aproximadamente. Entre ellas, la que más despierta la ilusión de los palermitanos es la restauración del histórico Pabellón del Centenario, declarado Monumento Histórico Nacional.

Portal Palermo, un emblema de Palermo

Portal Palermo abrió sus puertas en 1996 y rápidamente se convirtió en un punto de referencia para el consumo y el entretenimiento en la ciudad de Buenos Aires. Ubicado en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, el predio se consolidó como un centro comercial estratégico en la zona norte de la capital, combinando hipermercado, locales de moda, gastronomía y servicios en un solo espacio.

A lo largo de casi tres décadas albergó marcas reconocidas y funcionó como punto de encuentro para vecinos y visitantes. Su integración con el hipermercado Jumbo y la tienda para el hogar Easy lo distinguió de otros shoppings de la ciudad, posicionándolo como un polo comercial de gran peso dentro de la vida cotidiana de los porteños.

¿Qué pasará con el Jumbo?

Cencosud logró un acuerdo con Consultatio, la empresa de Costantini, para quedarse en Palermo. El acuerdo para seguir en el barrio será con una tienda remodelada y una nueva sucursal se distinguirá por su nivel tecnológico dentro de la oferta actual de supermercados.

El acuerdo para garantizar la continuidad allí implica una ratificación de los planes de Cencosud para el mercado argentino. Luego de conocerse que Cencosud tomó la decisión de no seguir participando en la licitación que lleva adelante el Deutsche Bank para encontrar un comprador para la filial local de Carrefour.

El emblemático Jumbo de Palermo Foto: Google Maps

“Llevamos más de 40 años en Argentina, con un negocio sólido y una posición de liderazgo en centros comerciales, supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar y servicios financieros. Además, contamos con terrenos en ubicaciones estratégicas que respaldan nuestro crecimiento en el país. Tenemos plena confianza en Argentina y un potencial de inversiones muy atractivo que privilegiaremos frente a esta oportunidad”, señaló la compañía.

La situación del Pabellón del Centenario

Todo comenzó en 1910, año en el que Argentina celebraba a lo grande los primeros 100 de año de la Revolución de Mayo. En la Ciudad de Buenos Aires se construyeron alrededor de 30 edificios emblemáticos, entre los que se encuentra el Pabellón Centenario. Primero ubicado sobre la Avenida Dorrego al 2901, siendo parte del servicio postal.

El “Pabellón de Fiestas, Correos y Telégrafos”, como fue bautizado en su comienzo, se construyó durante la presidencia de José Figueroa Alcorta y fue el arquitecto italiano Virginio Colombo, quien diseñó la estructura al estilo Art Nouveau con una gran cúpula y un globo terráqueo sostenido por figuras humanas en la cima.

Actualmente, está en el predio comprendido por la avenida Bullrich, la calle Cerviño y las vías del Ferrocarril Mitre y se lo declaró Monumento Histórico Nacional en el año 2010 mediante el decreto 1358/2010. Esto significa que está bajo la tutela de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Como edificio funcionó hasta 1980, cuando su infraestructura comenzó a deteriorarse. Está deshabitado y en su última etapa, allí, se realizaron las revisiones médicas del servicio militar obligatorio.

Actualmente está en el predio comprendido por la avenida Bullrich, la calle Cerviño y las vías del Ferrocarril Mitre Foto: Instagram @cronistadetuciudad

¿Qué pasará con el edificio tras la subasta?

El Pabellón no integra el polígono que será vendido, la información la confirmó la AABE y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

El Ejército Argentino, en diálogo con LA NACION, sostuvo: “Se está trabajando en un proyecto que contempla la instalación de un centro de exposiciones del Ejército, un espacio de comunicación que refleje la identidad institucional”.

En enero de este 2025, LA NACIÓN visitó las instalaciones y reveló que las esculturas femeninas del artista Julio Ricciardi volvieron a ocupar su lugar alrededor del orbe de la cúpula. Fue entonces cuando El Ejército, le reveló al mencionado medio: “El edificio permanecerá emplazado dentro del predio bajo jurisdicción del Ejército, el cual asumirá la responsabilidad de su conservación, mantenimiento y gestión funcional”.