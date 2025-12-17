El “Nuevo Puerto Madero”: cómo será el proceso de transformación de la zona “relegada” de la Ciudad de Buenos Aires

Los bocetos del "Nuevo Puerto Madero". Foto: Cuestión de Desarrollo.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) atraviesa un profundo proceso de transformación urbana en Retiro, una zona que estuvo relegada durante años.

Este plan de reconversión, conocido en el mercado inmobiliario como el “Nuevo Puerto Madero”, busca recuperar el vínculo de la ciudad con el río y convertir el área de las terminales de transporte en un nuevo polo de usos mixtos, con casas, oficinas y una propuesta comercial y gastronómica.

El cambio se apoya en dos factores centrales: la finalización de grandes obras de infraestructura, como el Paseo del Bajo, que ordenó el tránsito y sumó espacios verdes, y la disponibilidad de terrenos que pertenecían al Estado nacional.

Los bocetos del "Nuevo Puerto Madero". Foto: Cuestión de Desarrollo.

Estas condiciones impulsaron la llegada de inversiones privadas y un proceso de revalorización del suelo, con el desarrollo de un nuevo sector premium en el norte porteño.

El avance del proyecto y sus perspectivas de crecimiento también atrajeron a empresas de otros rubros. Un ejemplo reciente es la inversión realizada por la cadena de supermercados Coto, que decidió asegurar su presencia en el corazón de este nuevo distrito, una señal de la confianza del sector privado en el futuro de Retiro.

Uno de los proyectos más destacados de esta transformación es el Distrito Quartier Puerto Retiro, desarrollado por Argencons. El complejo ocupa más de 115.000 metros cuadrados y combina distintos usos en una propuesta que integra arquitectura contemporánea y recuperación patrimonial.

Los bocetos del "Nuevo Puerto Madero". Foto: Cuestión de Desarrollo.

El plan incluye la restauración del histórico Hospital Ferroviario, que será reconvertido en unidades residenciales tipo loft, junto con edificios de oficinas corporativas y unidades flexibles destinadas a empresas y otros usos. La ubicación estratégica, cercana a centros de decisión y al polo judicial de Comodoro Py, refuerza el atractivo del proyecto.

Además, la apertura de calles, los nuevos paseos peatonales y un sector comercial y gastronómico de 3.500 metros cuadrados apuntan a dejar atrás la imagen de Retiro como zona de paso y consolidarlo como un barrio activo y con movimiento durante todo el día.

Otros mega emprendimientos en el Paseo del Bajo

El proceso de desarrollo urbano también avanza a lo largo del Paseo del Bajo, transformando toda la franja que conecta Retiro con Puerto Madero y San Telmo. En este corredor, importantes empresas del sector inmobiliario impulsan proyectos que refuerzan el modelo de una ciudad más densa y vertical.

Los bocetos del "Nuevo Puerto Madero". Foto: Cuestión de Desarrollo.

Uno de los emprendimientos más relevantes es Huergo 475, una torre residencial de 38 pisos desarrollada por Consultatio, la compañía de Eduardo Costantini. El proyecto cuenta con más de 500 unidades y un valor promedio cercano a los 5.000 dólares por metro cuadrado. Su propuesta se basa en el concepto de “ciudad vertical”, con espacios comunes y amenities distribuidos en distintos niveles, además de una plaza pública de 2.800 metros cuadrados.

Más cerca del límite sur se ubica Grand Atlántida Residences, en Azopardo 579. Este desarrollo se destaca por la reconversión de un edificio histórico, el ex inmueble de la Editorial Atlántida, que se integra con una nueva construcción de diseño contemporáneo. El proyecto incluye viviendas, oficinas y locales comerciales, y se suma a la tendencia de usos mixtos que crece en la zona ribereña de la ciudad.