10 años después comenzó la construcción del “London Eye” de Puerto Madero. Foto: mcca.com.ar

Después de más de una década de idas y vueltas, la Ciudad de Buenos Aires finalmente comenzó a construir una de las atracciones turísticas más ambiciosas de los últimos años: una gran rueda panorámica en Puerto Madero, conocida popularmente, como el “London Eye” porteño.

El proyecto, inspirado en icónicas ruedas de observación presentes en destinos como Singapur, Santa Mónica, Osaka o Las Vegas, prevé su inauguración para mediados de 2027 y demandará una inversión superior a 8 millones de dólares. Una vez terminada, la estructura promete convertirse en un nuevo ícono visual del skyline porteño.

El "London Eye" porteño prevé su inauguración para mediados de 2027 y demandará una inversión superior a 8 millones de dólares. Foto: mcca.com.ar

La iniciativa nació dentro de la Corporación Puerto Madero, la sociedad estatal integrada por el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad que impulsa proyectos de desarrollo urbano en el barrio más moderno de Buenos Aires.

Una estructura monumental sobre el Río de la Plata

La futura noria tendrá imponentes dimensiones. Según el proyecto técnico, contará con 79 metros de diámetro y superará los 80 metros de altura, lo que la convertirá en una de las estructuras recreativas más grandes de la ciudad.

La rueda incluirá 36 cabinas cerradas y climatizadas, cada una con capacidad para ocho personas, lo que permitirá transportar hasta 288 pasajeros por recorrido. El paseo tendrá una duración aproximada de 20 minutos, tiempo suficiente para disfrutar de vistas panorámicas de 360 grados sobre Puerto Madero, el Río de la Plata y la Reserva Ecológica.

El complejo se levantará sobre una base de hormigón armado de 1.100 metros cuadrados e incorporará un sistema de iluminación LED, pensado para que la estructura también funcione como un nuevo punto de referencia nocturno dentro del paisaje urbano.

El "London Eye" de Puerto Madero se levantará sobre una base de hormigón e incorporará un sistema de iluminación LED. Foto: mcca.com.ar

Un proyecto con más de diez años de historia

La idea original fue presentada en 2016, pero el desarrollo atravesó numerosos obstáculos administrativos y cambios de ubicación que retrasaron su concreción durante años.

Inicialmente estaba previsto instalar la estructura en el Dique 2, pero la propuesta fue rechazada por la Universidad Católica Argentina. Esa situación obligó a rediseñar el proyecto y relocalizarlo en el Dique 1, una decisión que terminó siendo clave para destrabar el emprendimiento.

Otro paso fundamental fue la audiencia pública ante la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, donde se concluyó que la rueda no generará impactos ambientales significativos: no producirá ruidos molestos, residuos peligrosos ni interferencias con el tránsito o la aeronavegación.

¿Quiénes están detrás de la obra del London Eye en Puerto Madero?

El desarrollo está a cargo de RDBA S.A., empresa responsable de la financiación, construcción, mantenimiento y futura operación de la atracción. La obra civil y el montaje estarán en manos de GCDI, compañía anteriormente conocida como TGLT.

En tanto, la tecnología especializada para este tipo de atracciones será provista por la empresa china Jinma Entertainment Corp., mientras que la iniciativa original fue impulsada por Fénix Entertainment.

El "London Eye" porteño atravesó numerosos obstáculos administrativos que retrasaron su concreción durante años. Foto: Foto generada con IA

Una nueva postal turística en la Ciudad de Buenos Aires

Con esta infraestructura, Buenos Aires busca reforzar su posicionamiento turístico internacional y sumarse al circuito de grandes ciudades que cuentan con ruedas panorámicas emblemáticas, como el célebre London Eye de Londres.

La expectativa oficial es que la nueva atracción impulse la llegada de visitantes extranjeros, dinamice la actividad económica del área y consolide aún más a Puerto Madero como uno de los barrios más visitados por el turismo.

Si todo avanza según lo previsto, en 2027 el skyline porteño sumará una nueva postal: una gigantesca rueda iluminada sobre la costa del Río de la Plata, desde donde será posible observar la ciudad desde una perspectiva completamente distinta.