El Puente de la Mujer se vestirá de romance de la mano de Bruno Mars:

Puerto Madero, Buenos Aires. Foto: Unsplash

Este viernes 27 de febrero, el romanticismo colmará el Puente de la Mujer de la mano de Bruno Mars. El popular artista celebrará la llegada de su cuarto álbum de estudio con una intervención sin precedentes en el emblemático puente de Puerto Madero. Para el lanzamiento de The Romantic, la Ciudad de Buenos Aires ha sido seleccionada como una de las sedes principales de la celebración internacional.

Es por esto que el Puente será intervenido con una experiencia inmersiva que unirá a la música, el arte y el romance porteño. Bajo la premisa de conectar con el espíritu romántico que define este nuevo álbum, este viernes desde las 19, se vestirá de gala para recibir a quienes quieran formar parte de esta jornada histórica de manera libre y gratuita.

Qué se podrá hacer este viernes 27 en el Puente de la Mujer

Entre las actividades de las que podrá participar el público se encontrará un karaoke con los mejores éxitos de Bruno, el tradicional ritual de los “candados del amor” en una versión personalizada bajo el universo de Mars y espacios exclusivos para fotografías, entre otras sorpresas. Como se hizo con el lanzamiento de Bridgerton en el Rosedal, esta vez será el emblemático espacio de Puerto Madero el que se vestirá para celebrar el arte de uno de los artistas estadounidenses con más proyección, con un despliegue visual nunca antes visto.

Bruno Mars. Foto: John V. Esparza, Warner Music

El lanzamiento de The Romantic llega en el momento más prolífico de la carrera de Mars. El primer sencillo del álbum, “I Just Might”, debutó en el número 1 del Billboard Hot 100, convirtiéndose en su décimo tema en alcanzar la cima y su primer debut directo en el puesto máximo.

La última visita de Bruno a la Argentina

Vale la pena recordar que el último y excepcional show de Bruno Mars en la Argentina se concretó el 25 de noviembre de 2017 en el Estadio Único de La Plata, en el marco de su exitosa gira “24K Magic World Tour”. Fue su segunda presentación show en el país, luego de una visita anterior en 2012 en Mar del Plata de carácter promocional. En ese concierto platense tuvo a la banda de Joe Jonas DNCE como teloneros.

Ahora los fans podrán celebrar el lanzamiento del cuarto disco de estudio en la carrera del cantante y compositor nacido con el nombre de Peter Gene Hernández en Hawái en 1985. Tiene ascendencia multicultural que define su estilo musical, su padre, Peter Hernández, es de origen puertorriqueño y judío ashkenazí (con raíces en Hungría y Ucrania), mientras que su madre, Bernadette San Pedro Bayot, fue una inmigrante filipina con ascendencia española.

Portada de "The Romantic" el nuevo disco de Bruno Mars. Foto: Warner Music

Detalles de la jornada romántica: