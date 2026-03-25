Encontraron un cuerpo flotando en el Dique 3 de Puerto Madero:

Encontraron un cuerpo flotando en Puerto Madero. Foto: NA

Un cuerpo apareció flotando este miércoles en el barrio porteño de Puerto Madero. Efectivos de la Prefectura Naval trabajan en el lugar, mientras que la víctima se trata de un hombre de 60 años.

Fuentes policiales señalaron que el cadáver fue encontrado en el Dique N°3, situado en la calle Cecilia Grierson 222, entre Olga Cossentini y Pierina Dialessi.

Agentes de Prefectura Naval Argentina se presentaron junto a la Policía de la Ciudad para trabajar y cerrar la circulación en la escena, y así realizar las pericias correspondientes.

Encontraron un cuerpo flotando en Puerto Madero.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo flotando en Puerto Madero

Alberto Crescenti, titular del SAME, señaló que durante la tarde recibieron una alerta sobre un hombre que se había tirado al dique.

“Lamentablemente tuvimos que constatar su fallecimiento. Se trata de un hombre de aproximadamente 60 años”, indicó en diálogo con TN.

Los efectivos retiraron el cuerpo de la víctima en una bolsa mortuoria y lo colocaron en una camioneta para trasladarlo a la morgue judicial.

Ahora, los investigadores deberán analizar los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte, y saber si se trató de un suicidio o si existió la participación de terceros.

El antecedente cercano

En febrero de este año, también se había encontrado el cuerpo sin vida de una persona mayor en Puerto Madero, a la altura de Pierina Dealessi al 1500, dique dos.

La persona fallecida tenía un golpe en la cabeza y fue encontrado por un corredor que pronto dio aviso a la Policía de la Ciudad.