Arrancan las construcciones del "London Eye" argentino Foto: Foto generada con IA

Buenos Aires está a punto de sumar un nuevo ícono urbano capaz de competir con las grandes capitales del mundo. La construcción de la “Rueda de Buenos Aires”, conocida ya como el London Eye porteño, finalmente comenzó después de una década de demoras y promete convertirse en una de las postales más fotografiadas de la ciudad.

Ubicada en un punto estratégico del barrio más moderno y turístico de la capital, esta imponente rueda de observación aspira a ofrecer una experiencia panorámica inédita, pensada tanto para viajeros internacionales como para quienes desean redescubrir la ciudad desde las alturas.

¿Dónde estará ubicada la nueva rueda gigante?

La estructura se construirá en el Dique 1 de Puerto Madero, un área rodeada de vegetación, diques espejados y algunos de los paseos gastronómicos más fotografiados del país. El espacio elegido está delimitado por:

Alicia Moreau de Justo

Elvira Rawson de Dellepiane

Rosario Vera Peñaloza

Tristán Achával Rodríguez

Este emplazamiento no fue la primera opción: originalmente iba a instalarse en el Dique 2, pero el proyecto fue reubicado tras objeciones de la Universidad Católica Argentina en 2019.

Con esta ubicación, la rueda tendrá vistas privilegiadas al Río de la Plata, la Reserva Ecológica, los rascacielos corporativos y el skyline renovado de la ciudad. Un combo perfecto para convertirse en un nuevo hotspot turístico.

Vuelta al mundo en Puerto Madero. Foto: X @flaneurbano

Cómo será la “Rueda de Buenos Aires”: dimensiones y experiencia

El proyecto apunta a competir con otras ruedas panorámicas del mundo, como el London Eye de Londres o el Singapore Flyer. Aunque no alcanzará la altura de esas megaestructuras, sí ofrecerá una experiencia de nivel internacional.

Características principales confirmadas:

Altura: 82 metros

Diámetro: 79 metros

Cabinas: 36 cápsulas cerradas

Capacidad total: 288 pasajeros por recorrido (8 por cabina)

Duración del viaje: aproximadamente 20 minutos

Vistas: panorámica 360° del río, la ciudad y la reserva natural

La estructura incorporará tecnología de la empresa china Jinma Entertainment Corp. Ltd., reconocida por su experiencia en este tipo de atracciones. Además, la rueda contará con iluminación LED que la convertirá en un nuevo faro nocturno visible desde distintos puntos de Buenos Aires.

Vuelta al mundo en Puerto Madero. Foto: X @flaneurbano

Construcción, inversión y plazos

La obra está a cargo de la constructora GCDI S.A., una firma con más de 500 proyectos ejecutados según los comunicados oficiales. Fue designada como contratista principal para el montaje y la ejecución de toda la obra civil.

Datos técnicos del proyecto:

Plazo de obra: 450 días corridos

Inversión estimada: $10.163 millones (aprox. USD 7,1 millones)

Base estructural: plataforma de hormigón armado de más de 1.100 m²

Modelo de contratación: ajuste alzado con actualización por índice CAC

Este proyecto es impulsado por Fenix Entertainment, la misma compañía vinculada a desarrollos como Parque de la Costa y Aquafan, y busca posicionar a Buenos Aires dentro del circuito global de las grandes ruedas panorámicas turísticas.

Un nuevo atractivo que potenciará el turismo porteño

Las grandes ruedas de observación se convirtieron en motores turísticos en ciudades como Londres, Dubái y Seattle. Buenos Aires busca replicar ese efecto: sumar una atracción moderna, visual, cercana a polos gastronómicos, museos y parques, en uno de los barrios más transitados por viajeros.

El paseo promete convertirse en una experiencia ideal para:

turistas extranjeros que visitan la ciudad por primera vez,

familias que buscan actividades al aire libre,

amantes de la fotografía urbana,

parejas que desean un plan romántico al atardecer,

residentes porteños que quieren ver su ciudad desde un ángulo totalmente nuevo.

¿Cuándo se inaugurará?

Con un plazo de 450 días desde el inicio de obra, la inauguración se espera para mediados o fines de 2027, siempre que los tiempos de construcción se cumplan según el cronograma oficial.

Una nueva postal de Buenos Aires en camino

La “Rueda de Buenos Aires” no es solo una atracción: es una apuesta por un turismo más vibrante, moderno y visual, capaz de posicionar a la ciudad nuevamente en el mapa del entretenimiento internacional. Desde su ubicación estratégica hasta su diseño impresionante, todo indica que será uno de los grandes estrenos turísticos de los próximos años.