Multas de hasta $420 mil: qué conductas prohibidas dentro del auto te pueden costar una fortuna al salir a la ruta

En algunas provincias, llevar cierto tipo de calzado o incluso tomar mate al volante podría traer problemas y derivar en multas millonarias. Qué dice la Ley Nacional de Tránsito.

Controles de tránsito; multas. Foto: argentina.gob.ar

Por el aumento de temperaturas y la llegada del verano, muchos automovilistas buscan la comodidad al conducir y deciden relajarse al volante. Sin embargo, hay ciertas prácticas que podrían tener consecuencias legales e incluso de seguridad. Por este motivo, los agentes viales revisarán auto por auto para multar a quienes expongan a terceros a posibles peligros.

Algunas provincias multarán el acto de manejar con ojotas o incluso tomando mate, pese a que en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 no hay una prohibición en específico con respecto al tipo de calzado o el consumo de infusiones dentro del vehículo.

Controles de tránsito; multas. Foto: argentina.gob.ar

Aun así, los especialistas en seguridad vial recomiendan usar zapatos cerrados y bien sujetos al pie, especialmente en rutas y autopistas, para evitar maniobras inseguras y reducir riesgos. De hecho, en algunas provincias, como en Mendoza o en Córdoba, las multas pueden ser muy severas, superando montos de hasta 400 mil pesos.

Ojotas y mate al volante: cómo evitar multas millonarias en Mendoza y otras provincias

Aunque la Ley Nacional de Tránsito no prohíbe expresamente el uso de sandalias abiertas, Mendoza es la única provincia donde manejar con ojotas está prohibido de manera expresa. Según la Ley Provincial N.º 9.024, esta conducta se considera una falta y puede derivar en multas económicas.

Control de tránsito. Foto: Prensa Municipalidad de Salta.

Por otro lado, aunque tomar mate al volante tampoco está prohibido explícitamente por la ley nacional, el conductor debe mantener ambas manos sobre el volante, salvo para cambiar de marcha. Varias provincias aplican sanciones cuando detectan esta práctica:

Mendoza : falta grave, con multa de 1000 Unidades Fijas (UF), equivalentes a $420.000.

Córdoba: se considera manejo inseguro junto con fumar; la multa es de 20 UF, aproximadamente $30.780

Para evitar multas y viajar seguros, los agentes de seguridad vial recomiendan usar calzado cerrado y firme, mantener ambas manos al volante, evitar distracciones como fumar, tomar agua o mate e incluso utilizar el celular y usar correctamente los espejos del auto.

La Ley Nacional de Tránsito no prohíbe explícitamente el consumo de mate. Foto: Unsplash.

Las diferencias entre provincias y la falta de claridad en la norma nacional generan confusión entre los conductores. La recomendación general es priorizar la seguridad y respetar las disposiciones locales para evitar multas y prevenir accidentes.