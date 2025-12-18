Sándwiches de miga en Navidad: cómo sacar la cuenta para que nadie se quede con hambre

Es un clásico que nunca falta para las fiestas de fin de año, pero suele surgir la duda de cuántos calcular por invitado. Cómo calcular sin fallar.

Sándwich de miga. Foto: Freepik

Los sándwiches de miga son un clásico infaltable en la mesa navideña, tanto en la cena del 24 como en el almuerzo del 25. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cuántos calcular por persona.

Si bien de referencia se estiman entre 2 y 3 sándwiches de miga por invitado. De todos modos, conviene sumar algunos más: en reuniones que se extienden durante varias horas y con mucha charla de por medio, el consumo suele aumentar. En esos casos, lo ideal es calcular entre 5 y 6 por persona, para que nadie se quede con hambre y, además, poder aprovechar las sobras al día siguiente.

Sándwich de miga. Foto: Freepik

Para sacar una cuenta final, hay algunos factores a tener en cuenta:

El resto del menú

Cuántas personas son las invitadas

Cuánto va a durar la reunión aproximadamente

Si los sándwiches de miga son para comer en la entrada o de plato principal

Además, otro dato que se debe tener en cuenta y que muchos pasan por alto es el relleno, ya que hay algunos sabores que pueden llenar más que otros, como pollo, verduras, huevo, atún o combinaciones más pesadas.

Cómo preparar los mejores sándwiches triples de miga caseros

A pesar de su aparente sencillez, muchas personas prefieren comprarlos en la panadería antes que prepararlos en casa. Sin embargo, hacerlos de forma casera es fácil y económico. A continuación, te presentamos una receta práctica para preparar tus propios sándwiches de miga en casa, con el punto justo de humedad los caracteriza.

Cómo hacer sándwiches triples de miga

Ingredientes

Berro

Ciboullete

Queso en fetas

Queso rallado

Palta

Queso crema

Huevos

Jamón

Manteca

Pan de molde

Rabanito

Sal

Pimienta

Sándwich de miga. Foto: Freepik

Paso a paso