Sándwiches de miga en Navidad: cómo sacar la cuenta para que nadie se quede con hambre
Es un clásico que nunca falta para las fiestas de fin de año, pero suele surgir la duda de cuántos calcular por invitado. Cómo calcular sin fallar.
Los sándwiches de miga son un clásico infaltable en la mesa navideña, tanto en la cena del 24 como en el almuerzo del 25. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cuántos calcular por persona.
Si bien de referencia se estiman entre 2 y 3 sándwiches de miga por invitado. De todos modos, conviene sumar algunos más: en reuniones que se extienden durante varias horas y con mucha charla de por medio, el consumo suele aumentar. En esos casos, lo ideal es calcular entre 5 y 6 por persona, para que nadie se quede con hambre y, además, poder aprovechar las sobras al día siguiente.
Para sacar una cuenta final, hay algunos factores a tener en cuenta:
- El resto del menú
- Cuántas personas son las invitadas
- Cuánto va a durar la reunión aproximadamente
- Si los sándwiches de miga son para comer en la entrada o de plato principal
Además, otro dato que se debe tener en cuenta y que muchos pasan por alto es el relleno, ya que hay algunos sabores que pueden llenar más que otros, como pollo, verduras, huevo, atún o combinaciones más pesadas.
Cómo preparar los mejores sándwiches triples de miga caseros
A pesar de su aparente sencillez, muchas personas prefieren comprarlos en la panadería antes que prepararlos en casa. Sin embargo, hacerlos de forma casera es fácil y económico. A continuación, te presentamos una receta práctica para preparar tus propios sándwiches de miga en casa, con el punto justo de humedad los caracteriza.
Cómo hacer sándwiches triples de miga
Ingredientes
- Berro
- Ciboullete
- Queso en fetas
- Queso rallado
- Palta
- Queso crema
- Huevos
- Jamón
- Manteca
- Pan de molde
- Rabanito
- Sal
- Pimienta
Paso a paso
- Untar con manteca una plancha de pan. Sumar sal y pimienta
- Procesar la palta con queso crema y los huevos duros picados
- Untar el pan previamente enmantecado con esa pasta. Sumar un poco de berro y ciboullete
- Tapar con plancha de pan
- Untar nuevamente la pasta de palta, queso y huevo y sumar berro, láminas de rábano (ideal cortados con mandolina, ojo los dedos) y frutas de queso
- Nuevamente, tapar y volver a enmantecar el pan
- Sumar pimienta, fetas de jamón y cubrirlo con la pasta nuevamente
- Tapar y meter dentro de un lienzo húmedo en la heladera para que no se sequen