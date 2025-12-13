Paso a paso para un pan de miga delicioso: la receta casera para armar los sándwiches infaltables en las fiestas

A pesar de su aparente sencillez, muchas personas prefieren comprarlos en la panadería antes que prepararlos en casa.

Pan de miga Foto: Instagram @don.miga

Los sándwiches de miga son un clásico de las celebraciones en Argentina y están presentes en cumpleaños, fiestas y todo tipo de encuentros familiares o entre amigos. Su popularidad radica en su simplicidad y versatilidad: pueden ser simples o triples, fríos o tostados, con ingredientes variados y adaptables al gusto de cada persona.

A pesar de su aparente sencillez, muchas personas prefieren comprarlos en la panadería antes que prepararlos en casa. Sin embargo, hacerlos de forma casera es fácil y económico. A continuación, te presentamos una receta práctica para preparar tus propios sándwiches de miga en casa, con el punto justo de humedad los caracteriza.

La panadería Lucca se destaca por sus sándwiches de miga. Foto: Instagram @panaderialucca

Receta para hacer pan de miga casero

Ingredientes

500 g de harina de trigo

250 ml de agua tibia

30 g de levadura fresca o 10 g de polvo para hornear

2 cdas. de azúcar

1 cdta. de sal

50 g de manteca a temperatura ambiente

1 huevo

Paso a paso

Primero, disolver la levadura y el azúcar en agua tibia y deja reposar por 10 minutos, hasta que la mezcla quede espumosa A continuación, en un bowl grande, tamizar la harina y la sal. Agregra la levadura disuelta y el huevo Mezclar hasta que se incorporen A esa preparación, sumar la manteca y amasar hasta obtener una masa suave y elástica. Luego, llevar a un bowl engrasado y cubrir con un repasador húmedo Dejar que la masa duplique su tamaño en un lugar cálido, por aproximadamente una hora Amasar la masa para desgasificar y darle forma de rectángulo para poder meterla en un molde de pan Llevar nuevamente a un molde previamente engrasado y cubrir con el paño húmedo por 45 minutos Precalentar el horno a 190 °C y hornear el pan de miga casero durante 30 minutos o hasta que quede dorado y al golpearlo suene hueco

El mejor lugar para comer sándwiches de miga en CABA Foto: X @elguisodebagre

Ingredientes necesarios para los sándwiches de miga

Pan de miga.

Cantidad necesaria de manteca.

Cantidad necesaria de aceite.

3 cucharaditas de agua.

Cantidad necesaria de mayonesa.

Ingredientes para el relleno: queso, jamón cocido, aceitunas, tomate u otros a gusto (palmitos, lechuga, salame, etc.).

Preparación paso a paso

Preparar la crema base: en un bowl, mezclar la manteca a temperatura ambiente con un poco de aceite y agua. Batir bien hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea que será la base para untar el pan. Preparar la mayonesa: colocar la mayonesa en un recipiente chico. Para que no quede demasiado espesa, agregar unas cucharadas de leche o crema de leche. También se puede añadir un toque de aceite de oliva, unas gotas de jugo de limón o un poco de agua para suavizar la textura. Armar los sándwiches: tomar una plancha de pan de miga y untar una de sus caras con la crema de manteca. Luego, colocar una capa de queso y cubrir con otra plancha de pan. A continuación, añadir una capa de jamón cocido u otro ingrediente a elección (como salame, lechuga o palmito) y untar con una fina capa de mayonesa preparada. Cubrir con otra capa de pan de miga, recordando que la parte untada debe quedar hacia adentro. Aplanar y compactar: apilar los sándwiches en una bandeja y presionar suavemente con una tabla o un plato para que queden bien compactos y más finos. Cortar y dar forma: usa un cuchillo bien afilado para recortar los bordes y eliminar cualquier exceso de relleno. Si se prefiere que los sándwiches queden totalmente blancos, retirar también la corteza del pan de miga. Para darles la clásica forma triangular, cortar cada sándwich en diagonal.

Este proceso da como resultado sándwiches simples, pero si querés hacerlos triples, solo es necesario agregar otra capa de pan y de relleno, siguiendo los mismos pasos. Además, los ingredientes pueden varias de acuerdo a tus preferencias.

Para disfrutar al máximo de este clásico, es ideal consumir los sándwiches el mismo día de su preparación. Esto garantiza la frescura y el sabor característico de los sándwiches de miga, ya que tienden a secarse si se guardan por mucho tiempo.