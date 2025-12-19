Mejora el tránsito en Buenos Aires: el puente que está cerca de inaugurarse y disminuirá el tráfico en hora pico

Una importante localidad de Buenos Aires tendrá una buena noticia, ya que habrá una nueva opción para trasladarse en un sector del Conurbano que suele tener mucho tránsito.

Espejo retrovisor, auto.

Hay una buena noticia para los habitantes del Conurbano bonaerense. Se acerca la inauguración de una obra que tiene como objetivo disminuir el tráfico en horas pico y dar más opciones para viajar en Buenos Aires.

La obra que mejorará el tráfico en Buenos Aires

Se trata de la obra que está dentro del partido de Morón, y que tiene que ver con las cercanías del tren Sarmiento en el barrio de Haedo. Se finalizan los trabajos de la construcción de un puente que conecta el sur y norte de la localidad mencionada.

El puente que mejorará el tránsito en Haedo. Foto: Google Maps

Tras dos años de estar frenado, el proyecto se reactivó y está en su etapa final. Su inicio tuvo lugar en marzo 2023, aunque con el cambio de gestión gubernamental no se continuó.

Esta construcción se desarrolló en las inmediaciones del Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Dr. Luis Güemes, por lo que resulta un sector clave de Haedo para facilitar el traslado de autos y peatones.

Los nuevos trabajos incluyeron la unión entre los dos lados de Avenida Rivadavia, además de la colocación de luces, barandas y terminaciones laterales del puente.

Tránsito, tráfico, autos. Foto: X

Cómo cambia el funcionamiento del tren Sarmiento

En lo que tiene que ver con el funcionamiento del tren Sarmiento, no modificará en ningún sentido su andar. La obra está entre las estaciones de Haedo y Ramos Mejía del servicio que conecta Moreno con Once.

Uno de los objetivos de esta obra tiene que ver con liberar el paso a nivel de la calle Medrano, que suele tener una gran congestión de vehículos, en especial en hora pico.

De esta manera, los autos también tendrán la opción de viajar por la intersección de Avenida Rivadavia y Lamadrid, para cruzar las vías por encima, en un camino en forma de U, hasta alcanzar la Segunda Rivadavia a la altura del hospital.

El puente que mejorará el tránsito en Haedo. Foto: Google Maps

Lucas Ghi, intendente de Morón, había detallado en septiembre que habían obtenido el compromiso por parte del Gobierno nacional para que completen el envío de las piezas necesarias para avanzar en el sector final de la obra.

Además, detalló que la entrega sería antes de fin de año como finalmente ocurrió, y que los trabajos pasarán a estar bajo responsabilidad del municipio del Conurbano bonaerense.