Energía sustentable en Argentina: una provincia inauguró la primera ruta solar del país

Las autoridades inauguraron la obra que resulta de vanguardia para el país, en busca de mezclar una mejora en el servicio con un mayor compromiso con el medioambiente.

A lo largo del mundo, son cada vez más los países que buscan energías sustentables para aplicar en distintos ámbitos. En Argentina, una provincia sorprendió tras inaugurar la primera ruta solar del país, en un acto que puso a este sitio a la vanguardia.

La provincia que tiene la primera ruta solar de Argentina

Se trata de San Juan, que ya tiene en funcionamiento la primera ruta solar del país, con la iluminación de la Avenida de Circunvalación realizada íntegramente con energía sustentable.

El encargado de este acto fue Marcelo Orrego, gobernador provincial. “Esto no es sólo una obra, es una decisión estratégica que demuestra que se puede crecer cuidando el ambiente”, indicó durante la actividad en la que quedó en funcionamiento de manera oficial.

Los detalles de la obra única en Argentina

Se trata de la primera arteria de Argentina que cuenta con una iluminación 100% fotovoltaica, lo que marca un cambio estructural en la infraestructura energética del país.

El proyecto, impulsado por el Ente Provincial de Energía (EPSE) y ejecutado por la firma Sergio Chiconi S.R.L., consistió en la instalación de 36 generadores individuales de 5 kilovatios montados sobre monopostes en diversos sectores de la Ruta Nacional A014.

Trabajos en la Avenida de Circunvalación, la primera ruta solar de Argentina. Foto: X

Orrego subrayó que la provincia volvió a ser pionera al integrar la producción limpia a la infraestructura cotidiana para reducir costos y mejorar servicios. Con este avance, San Juan se incorporó al grupo de regiones que utilizan tecnología similar, como los Países Bajos, Corea del Sur y California, Estados Unidos, empleando recursos y mano de obra local en el proceso.

La construcción del sistema generó trabajo para más de 80 especialistas, entre ingenieros, soldadores y técnicos, lo que consolidó un impacto económico positivo en la región. Actualmente, San Juan alberga más del 50% de los parques solares del territorio nacional, reafirmando su liderazgo en la transición hacia una matriz energética sustentable.

“San Juan demuestra que cuando hay planificación, la sustentabilidad deja de ser un discurso y se convierte en realidad”, concluyó el gobernador al finalizar la presentación de la obra que ya abastece la demanda lumínica de la estratégica vía de comunicación.