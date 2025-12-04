Una ruta clave para el turismo cambia para siempre: conduce a una de las atracciones principales de la provincia

Esta ruta, muy transitada por residentes y turistas, conecta con uno de los destinos más visitados de la provincia. La obra no solo mejora la infraestructura vial, sino que también potencia el turismo y refuerza la seguridad en la zona.

Una ruta clave para el turismo cambia para siempre. Foto: Instagram @gobiernodetucuman

Una de las rutas más importantes de Tucumán, la Ruta Provincial 344, está siendo repavimentada. Esta obra permitirá un acceso más seguro y cómodo a Tafí del Valle, uno de los destinos turísticos más destacados de la provincia y del norte argentino.

El tramo afectado, de casi 7 kilómetros, presentaba un deterioro considerable que dificultaba la circulación diaria de vecinos, productores y visitantes.

La repavimentación forma parte de un plan estratégico supervisado por el gobernador Osvaldo Jaldo y ejecutado por la Dirección Provincial de Vialidad, con fondos propios del Gobierno de Tucumán.

Tafí del Valle. Foto Instagram @cabanas_altos_de_tafi

Los detalles de la obra

Según la Secretaría de Comunicación Pública de Tucumán, las tareas incluyen:

Repavimentación: 6,5 km de nuevo asfalto con un ancho promedio de 7,30 metros.

Seguridad vial: señalización horizontal y vertical completa y acondicionamiento de banquinas.

Iluminación y vigilancia: instalación de 120 columnas LED y 11 cámaras de seguridad (incluyendo 5 domos).

Mantenimiento complementario: limpieza integral de las zonas aledañas a la ruta.

El gobernador Jaldo destacó que esta repavimentación no solo mejora la movilidad y la seguridad vial, sino que también favorece el desarrollo económico y potencia el turismo regional.

“Esta ruta une comunidades y fortalece la economía local, al mismo tiempo que garantiza mayor seguridad para todos los tucumanos”, afirmó.

Tafí del Valle. Foto Instagram @cabanas_altos_de_tafi

Impacto en turismo y economía

La modernización de la Ruta 344 facilitará el tránsito hacia Tafí del Valle y permitirá una mejor conexión con la Ruta Nacional 40, famosa por sus paisajes serranos.

La obra representa un impulso estratégico para la economía de Monteros y alrededores, beneficiando a productores locales y al sector turístico de la provincia.

Ruta Provincial 344, Tucumán. Foto: Instagram @gobiernodetucuman

Con estas mejoras, Tucumán refuerza su infraestructura vial, impulsa el turismo y garantiza más seguridad en una de sus rutas clave, transformando la experiencia de quienes transitan esta región.

Amplían una ruta clave y suman nuevos carriles para aliviar el tránsito

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanza con la renovación de uno de los tramos más relevantes de la Ruta 11, un corredor clave que conecta dos de los partidos más visitados de la Costa Atlántica. El objetivo central de esta obra es mejorar la seguridad vial y agilizar la circulación en una zona que cada verano concentra un alto flujo de turistas.

La intervención, financiada por el Ejecutivo bonaerense junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contempla trabajos a lo largo de 72,4 kilómetros. Aunque ya se registran avances visibles, el plan oficial establece que la obra completa estará terminada recién en 2026.

Avanza la obra histórica en la Costa Atlántica. Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

¿Qué tramo de la Costa Atlántica será ampliado?

El sector de la Ruta 11 que se transformará en autovía abarca casi 100 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Chiquita, a un paso del partido de General Pueyrredón.

Se trata de un segmento que forma parte delcorredor costero que une Pinamar, Mar del Plata, Miramar y otras localidades turísticas.La ampliación sumará un carril por sentidopara mejorar la fluidez del tránsito y disminuir los riesgos de siniestros viales en una zona históricamente congestionada, sobre todo en temporada alta.