Opciones y precios de diciembre 2025: cuánto cuesta una cena para dos personas en El Club de la Milanesa

La cadena de restaurantes ofrece opciones que van desde promociones económicas hasta platos para compartir, con precios que se adaptan a distintos presupuestos.

Opciones de El Club de la Milanesa. Foto: Instagram / elclubdelamilanesa.

Salir a comer afuera sigue siendo uno de los planes preferidos por los argentinos. En ese escenario, El Club de la Milanesa se mantiene como una de las cadenas gastronómicas más elegidas, gracias a una propuesta conocida, abundante y con opciones para distintos presupuestos. Pero, ¿cuánto cuesta realmente una cena para dos personas en este restaurante en diciembre 2025?

Con sucursales distribuidas en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y puntos turísticos como Mar del Plata, El Club de la Milanesa ofrece un menú amplio que combina clásicos y versiones más elaboradas del plato insignia de la cocina argentina.

¿Cuánto sale una cena para dos personas en El Club de la Milanesa?

Los precios varían según la elección, aunque es posible armar una cena completa con valores que van desde los $10.899 hasta casi $40.000.

Entre las alternativas más accesibles aparece una promoción pensada para compartir: dos medallones a elección (de peceto o pollo) con papas fritas, por $15.100. Esta opción suele ser una de las más elegidas por parejas que buscan una salida económica sin resignar la cantidad.

Dentro de los platos individuales, la milanesa con cheddar tiene un valor de $19.000 y se posiciona como una de las opciones intermedias del menú.

En el caso de las milanesas de pollo, la Suprema Clásica arranca en $20.900 e incluye una pechuga rebozada de 280 gramos con perejil y guarnición.

Las versiones especiales de suprema elevan el precio a un rango que va de los $22.600 a los $24.600. Las milanesas de ternera, uno de los fuertes del restaurante, también muestran una amplia variedad.

La clásica ternera angus cuesta $24.600, mientras que las alternativas con toppings y combinaciones más elaboradas alcanzan los $30.000. Para quienes prefieren platos pensados para compartir, el menú ofrece opciones de mayor valor, pero también más abundantes.

La Milanesa Large a Caballo con papas fritas tiene un precio de $30.540, mientras que la degustación de milanesas, que incluye seis variedades como napolitana, cuatro quesos, cheddar y provoleta, acompañadas con papas especiales, alcanza los $38.880. Otra alternativa es la picada con todo, que combina fritos, milanesas y papas por $29.720.

Además de los platos tradicionales, El Club de la Milanesa cuenta con una sección de sándwiches. Las opciones van desde el Americano, que cuesta $19.500, hasta propuestas más completas como el Argentino a $22.500 o el Desquiciado, a $23.600.

En síntesis, una cena para dos personas en El Club de la Milanesa en diciembre de 2025 puede adaptarse a distintos presupuestos y estilos de consumo.