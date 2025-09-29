Una famosa cadena de hamburguesas abrirá un nuevo local en Buenos Aires: qué variedades de burgers XXL ofrece

Según su descripción, la marca ofrece “la hamburguesa más grande, más rica y con el mejor precio”. Cómo llegar desde CABA en auto, subte, tren y colectivo.

Hamburguesas Extremas. Foto: Instagram/hamburguesasextremasoficial

La cadena Hamburguesas Extremas continúa expandiéndose en Buenos Aires con nuevas aperturas para acercar sus combos más destacados y a precios accesibles. Uno de los próximos locales en inaugurarse estará ubicado en Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires.

Con la llegada de este nuevo local gastronómico al barrio, crece la expectativa entre los vecinos, quienes señalan que se trata de una gran propuesta, ya que no existía una cadena de hamburguesas en la zona.

Hamburguesas Extremas. Foto: Instagram/hamburguesasextremasoficial

“Es una gran oportunidad, primero porque genera trabajo y segundo porque no hay una hamburguesería de cadena cerca y puede ser un plan ideal ahora que vienen los días de verano”, expresó una vecina. “Aunque no sabemos todavía si se puede comer en el lugar o si es solo para retirar, es una muy buena noticia”, agregó.

Si bien todavía no abrió y no se anunció una fecha de inauguración, pronto estará disponible en Av. Crovara 1077 para ofrecer sus mejores hamburguesas al público.

En su página web se describen de la siguiente forma: “Con más de 25 años de trayectoria en gastronomía, en el año 2018 insertamos en el mercado y mundo del fast food, la hamburguesa más grande, más rica y con el mejor precio”.

Hamburguesas Extremas. Foto: Instagram/hamburguesasextremasoficial

Menú y ranking de las mejores opciones

El menú incluye nuggets, papas con cheddar y otras alternativas, pero el fuerte de la marca son las hamburguesas, que se presentan en las siguientes opciones:

Junior: pan con semillas de sésamo y una carne

Junior con queso: pan con semillas de sésamo, carne y queso cheddar

Doble Cheddar Jr: pan con semillas de sésamo, doble carne, doble queso, cebolla y ketchup

Cuarto con Queso Simple: pan liso tipo brioche, carne, queso cheddar cebolla y ketchup

Doble Cuarto con Queso: pan liso tipo brioche, doble carne, doble queso, cebolla y ketchup

Triple Cuarto con Queso: pan liso tipo brioche, triple carne, triple queso, cebolla y ketchup

Bacon Cheddar: pan liso tipo brioche, carne, queso cheddar, bacon, cebolla y ketchup.

Doble Bacon Cheddar: pan liso tipo brioche, doble carne, doble queso, bacon, cebolla y ketchup

Triple Bacon Cheddar: pan liso tipo brioche, triple carne, triple queso, bacon, cebolla y ketchup

Clásica Simple: pan liso tipo brioche, carne, queso cheddar, lechuga, tomate y mayonesa.

Clásica Doble: pan liso tipo brioche, doble carne, doble queso, lechuga, tomate y mayonesa.

Hamburguesas Extremas. Foto: Instagram/hamburguesasextremasoficial

Además, en su Instagram, la cadena de hamburguesas compartió el top 6 de las más elegidas por los clientes:

TOP FAVS EXTREMAS

Hamburguesa de pollo Doble cuarto con queso Papas con bacon y cheddar Hamburguesa clásica Nuggets Triple bacon

Ranking de las hamburguesas Extremas. Foto: Instagram/hamburguesasextremasoficial

Según la aplicación de comidas Pedidos Ya, los combos de Hamburguesas Extremas varían entre $8.000 y $14.000, depende la elección de la hamburguesa.

Cómo llegar desde CABA

Llegar desde CABA hasta el nuevo local de Hamburguesas Extremas es sencillo y se puede hacer tanto en transporte público como en auto.

En colectivo:

La opción más directa es utilizar el colectivo línea 2, que conecta distintas zonas de CABA con Lomas del Mirador. También pasan por la zona otras líneas como 126, 92, 180, 242 y 630.

En combinación de subte y tren:

Otra alternativa es tomar la Línea A del Subte hasta la estación San Pedrito y luego conectar con el Tren Sarmiento rumbo a Morón o Castelar. Desde la estación, se puede completar el trayecto con un colectivo local o caminando. El viaje total puede durar entre 60 y 90 minutos.

Hamburguesas Extremas. Foto: Instagram/hamburguesasextremasoficial

En auto:

El recorrido en auto depende del tráfico, pero generalmente se llega en unos 25 a 40 minutos desde el centro de CABA, utilizando principalmente la Autopista 25 de Mayo o la Av. General Paz.

Para rutas precisas y tiempo estimado en tiempo real, se recomienda utilizar aplicaciones como Google Maps o Moovit.